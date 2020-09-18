18 Eylül 2020 162 görüntüleme
Julie Delpy, On the Verge isimli diziyle gençlikleri için üzülmeyi bırakıp hayatlarını yaşamayı seçen orta yaşlarında iki kadının öyküsünü anlatacak. Canal Plus/Netflix işbirliğiyle çekilecek dizi, Fransa dışında Netflix’te yayınlanacak.
Dizinin kadrosu hızla belirleniyor. Elizabeth Shue ile başrolleri paylaşacak Delpy’ye Sarah Jones, Giovanni Ribisi, Alexia Landeau eşlik edecek. Delpy dizinin senaryosunu Landeau ile birlikte yazdı.
12 bölümlük dizi, Delpy’nin ilk drama dizisi deneyimi olacak.
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