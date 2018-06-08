Quentin Tarantino belki de kariyerinin en yıldızlı oyuncu kadrosunu oluşturdu Once Upon a Time in Hollywood filmi için. Birbiri ardına duyurulan isimlerle bizleri heyecanlandıran Tarantino şu sıralar çekimlere gün sayıyor. Yakın zamanda çekimlere başlanacak, ama önce senaryo okumaları/provalar gerçekleştirilecek, ki provalara dün başlanmış. Biz de ardı ardına gelen haberleri derleyip toparlayalım istedik.

Dönem: 1969 yılı, Hollywood.

Konu: Sharon Tate’in komşusu olan Rick Dalton kariyerine TV filmleri ve dizileriyle devam eden bir aktör. Dalton ve onun dublörü Cliff Booth dizilerden sıkılıp sinemaya geçmek isteyecekler. Sinema için fırsat kolladıkları bir sırada Manson Çetesi, Tate’i ve arkadaşlarını katledecek.

Oyuncular ve Rolleri:

Leonardo DiCaprio TV filmlerine sıkışmış, sinemaya geçmeyi çok isteyen Rick’i oynayacak.

TV filmlerine sıkışmış, sinemaya geçmeyi çok isteyen Rick’i oynayacak. Brad Pitt , Rick’in yıllardır dublörlüğünü üstlenen, onunla dost olan Cliff’i oynayacak.

, Rick’in yıllardır dublörlüğünü üstlenen, onunla dost olan Cliff’i oynayacak. Margot Robbie , Roman Polanski’nin hamile eşi Sharon Tate’e hayat verecek.

, Roman Polanski’nin hamile eşi Sharon Tate’e hayat verecek. Al Pacino , Rick’i temsil eden menajer Marvin Shwarz rolünde karşımıza çıkacak. QT bu rolü özellikle Pacino için yazmış.

, Rick’i temsil eden menajer Marvin Shwarz rolünde karşımıza çıkacak. QT bu rolü özellikle Pacino için yazmış. Damian Lewis dönemin yıldız oyuncusu Steve McQueen’i oynayacak.

dönemin yıldız oyuncusu Steve McQueen’i oynayacak. Burt Reynolds , 80 yaşındayken Manson Çetesi’ne yardım ve yataklık eden, onları evinde ağırlayan, çiftlik sahibi George Spahn’ı canlandıracak. California’da Spahn Ranch adlı çiftliği olan Spahn çiftliğinin western filmlerinde kullanılmasına izin vermişti. Manson çiftlikte yaşarken çetesindeki kızlardan (S. Fromme dahil) Spahn’la seks yapmalarını istemiş. Spahn 85 yaşında 1974’te ölmüş. 1969’daki katliamlardan sonra beş yıl daha yaşamış yani.

, 80 yaşındayken Manson Çetesi’ne yardım ve yataklık eden, onları evinde ağırlayan, çiftlik sahibi George Spahn’ı canlandıracak. California’da Spahn Ranch adlı çiftliği olan Spahn çiftliğinin western filmlerinde kullanılmasına izin vermişti. Manson çiftlikte yaşarken çetesindeki kızlardan (S. Fromme dahil) Spahn’la seks yapmalarını istemiş. Spahn 85 yaşında 1974’te ölmüş. 1969’daki katliamlardan sonra beş yıl daha yaşamış yani. Clifton Collins Jr. , Meksikalı kovboy Ernesto’yu oynayacak.

, Meksikalı kovboy Ernesto’yu oynayacak. Dakota Fanning , Manson Çetesi’nin Amerikan başkanı Gerald Ford’a suikasta yeltenen üyesi Squeaky Fromme’u canlandıracak. Karakterin gerçek adı Lynette Fromme. 1975’te Ford’u öldürmeye çalışan Fromme tutuklanıp hapse atılmıştı. Fromme 2009’da salıverildi.

, Manson Çetesi’nin Amerikan başkanı Gerald Ford’a suikasta yeltenen üyesi Squeaky Fromme’u canlandıracak. Karakterin gerçek adı Lynette Fromme. 1975’te Ford’u öldürmeye çalışan Fromme tutuklanıp hapse atılmıştı. Fromme 2009’da salıverildi. Emile Hirsch , Manson’ın öldürdüğü, Hollywood’ta saç tasarımcısı olan Jay Sebring’i canlandıracak. Sebring’in müşterileri arasında McQueen de yer alıyordu. Wiki’deki bilgilere göre Bruce Lee’nin kariyeri de Sebring sayesinde başlamış. Sebring, Tate’le tanıştıktan sonra onunla sevgili olmuş, Tate Polanski’ye âşık olunca ilişkileri sona ermişti.

, Manson’ın öldürdüğü, Hollywood’ta saç tasarımcısı olan Jay Sebring’i canlandıracak. Sebring’in müşterileri arasında McQueen de yer alıyordu. Wiki’deki bilgilere göre Bruce Lee’nin kariyeri de Sebring sayesinde başlamış. Sebring, Tate’le tanıştıktan sonra onunla sevgili olmuş, Tate Polanski’ye âşık olunca ilişkileri sona ermişti. Luke Perry , Scott Lancer adlı karakteri oynayacak.

, Scott Lancer adlı karakteri oynayacak. Nicholas Hammong , Hollywood’ta oyunculuk ve yönetmenlik yaparken McCarthy tarafından kara listeye alınınca İngiltere’ye taşınan Sam Wanamaker’ı oynayacak.

, Hollywood’ta oyunculuk ve yönetmenlik yaparken McCarthy tarafından kara listeye alınınca İngiltere’ye taşınan Sam Wanamaker’ı oynayacak. Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell, Zoe Bell ve Michael Madsen’ın rolleri açıklanmadı.

Senaryoda Yer Alan Diğer Karakterler: Bir gazetecinin tweetine göre senaryoda Bruce Lee’ye de yer verilmiş, ki Lee’nin kariyerinin Sebring sayesinde başladığını belirtmiştik. Film, Hollywood’ta geçtiği için Lee’ye yer verilmesi şaşırtıcı olmaz. Henüz Lee’yi oynayacak aktör açıklanmadı. Eski haberlere göre senaryoda Polanski’ye de yer verilmiş. Yıllardır Tarantino’yla çalışan Samuel L. Jackson bu film için kendisiyle görüşülmediğini belirtmiş. Bakalım aktör bu filme dahil edilecek mi.

Bütçe, Vizyon Tarihi: Sony’nin Tarantino’ya verdiği bütçe 100 milyon dolar. Film 9 Ağustos 2019’da vizyona girecek.

Trivialar: DiCaprio’nun Oscar kazandıktan sonraki ilk filmi olacak. Film, DiCaprio’yla Pitt’in Tarantino’yla ikinci, birbirleriyle ilk uzun metrajlı filmleri olacak. Pitt ve DiCaprio daha önce Scorsese’nin kısa filminde rol almışlardı. Bu film aynı zamanda Tarantino’nun Weinstein olmadan çektiği ilk film olacak, Pulp Fiction‘dan 20 yıl sonra ikinci kez Sony’le çalışmış olacak. Söylentilere göre Jennifer Lawrence da, Tom Cruise da Tarantino’dan gelen teklifleri reddetmişler.