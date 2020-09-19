Metot oyunculuğu zaman zaman Milos Forman ve Jack Nicholson gibi deli/dahilerin elinde çok uç noktalara gidebiliyor. One Flew Over The Cuckoo’s Nest, oyuncuların kendilerini filme hazırlama konusunda en radikal yöntemleri kullandığı filmlerden biri oldu. Hazırlık sürecinde yapılanları maddeler halinde sıralarsak:

– Jack Nicholson, sadece kendisini değil, tüm oyuncuları metot oyunculuğun bir parçası haline getirdi. Filmde önemli rollerde yer alan tüm oyuncular, çekimlerin gerçekleştiği Salem’deki Oregon State Akıl Hastanesi’nin konuğu oldular. Hepsi canlandırdıkları karakterlere benzer sorunları bulunan isimlerle yan yana yaşadılar, uyudular, beraber zaman geçirdiler. Oyuncular çoğu gece hastaneyi terk etmeyip, koğuşlarda kalıyorlardı.

– Hastanenin baş hekimi Dean Brooks, konuk ettikleri bazı hastaların filmde figüran olarak yer almasını talep edince, Forman geri çevirmedi. Filmde arka planda gördüğünüz çoğu oyuncu, gerçekten ciddi ruhsal sorunları olan insanlar. Aralarında cinayet ve şiddet içeren suçlar da işleyenlerin bulunduğu, oyunculara söylenmedi.

– Filmde yer alan oyuncular, grup terapi seanslarına da katıldılar. Film çekimlerini dışarıdan takip eden senaristler ve yapımcılar, belirli bir süre sonra bu seanslarda oyuncuları hastalardan ayıramamaya başladıklarını söylediler.

– Sonuç klasikleşen bir film ve 5 Oscar oldu. Jack Nicholson, niye bu kadar ileri gittiklerini “İçinden gelerek oynamalısın. Oyunculuk her zaman senin kim olduğunla ilgilidir. Ancak kendin hazırsan katkı verebilirsin. Her ne oynarsam oynayayım, otobiyografik özellikler taşımasına özen gösteririm” sözleriyle anlattı.