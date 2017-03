Damien Chazzelle’nin eski müzikal filmlere saygı duruşunda bulunan filmi La La Land‘in 2016-17’ye damgasını vurması, uluslararası alanda çok iyi bir hasılat elde etmesi, ödülleri silip süpürmesi müzikal türünün canlanmasını sağlayacak. Aslında müzikal türü ölmüş değil. La La Land‘in hasılat ve ödül başarısıyla biraz daha popüler olacağını söylemek mümkün. Bu ay vizyona giren Beauty and the Beast‘in de çabucak 400 milyon dolar hasılat elde etmesi de türün popülerleşmesine katkı sağlayacak. Lafı uzatmayalım ve bu türde hangi filmlerin hazırlandığına bakalım.

Basmati Blues: Brie Larson’ın başrolünü, Dan Baron’ın yönetmenliğini üstlendiği Basmati Blues bu yıl vizyona girecek. Komedi-müzikal türündeki bu filmin merkezinde bir bilim kadını olan Linda (Larson) yer alıyor. Linda işini başarıyla icra ederken bir gün laboratuvarını kapatıp Hindistan’a laboratuvarında tasarladığı yeni pirinci satmak amacıyla yola çıkar. Linda bu yeni pirincin çiftçilerin işine yarayacağını düşünür, ama aslında bu yeni pirinç çiftçilerin işlerini baltalayacaktır. Scott Bakula ve Donald Sutherland’in de yer aldığı Basmati Blues‘da pek çok Hintli oyuncu da yer aldı. Larson, Scott Pilgrim vs the World filminden sonra ilk kez bir filmde şarkı söyleyip dans edecek. Aktrisin 16 yaşındayken albüm çıkardığını ama bu albümden sonra şarkıcılığa devam etmediğini de belirteyim.

The Greatest Showman: Çekimleri birkaç hafta evvel tamamlanan The Greatest Showman‘in oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Oscar törenindeki ve Les Miserables filmindeki performanslarıyla dansa dair tüm hünerlerini sergileyen Hugh Jackman filmin merkezindeki P.T. Barnum’u oynadı. Jackman’a Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya eşlik ettiler. Michael Gracey’nin yönettiği bu müzikal, Barnum’un sirkine ve bu sirkle ünlenmesine odaklanacak. Film ödül sezonunda, 25 Aralık 2017’de gösterime girip ödül kovalayacak. Bakalım La La Land‘in başarısını tekrarlayabilecek mi.

Disney’in Müzikalleri: Disney müzikal türüne çok az filminde yer verecek. Bu yıl çekilmesi planlanan Mulan müzikal olmayacak. Ama mayısta Guy Ritchie’nin yönetmenliğinde çekimlerine başlanacak Aladdin, ne zaman çekileceği belli olmayan The Little Mermaid, çekimleri Rob Marshall’ın yönetmenliğinde devam eden bol yıldızlı Mary Poppins Returns de müzikal türünde. Ritchie şu sıralar filminin oyuncu kadrosunu oluşturmakla meşgul durumda. Mary Poppins Returns‘de Emily Blunt, Colin Firth, Meryl Streep, Ben Whishaw, Lin-Manuel Miranda rol alıyorlar. Film 25 Aralık 2018’de vizyona girecek.

Joseph Gordon-Levitt’in İsimsiz Filmi: Henüz adı açıklanmayan, çekimlerine başlanacağı tarih de belli olmayan bu müzikal filmin başrollerini ve yapımcılığını Joseph Gordon-Levitt – Channing Tatum ikilisi üstlenecekler. Gordon-Levitt filmin öyküsünü de kaleme alıyor. Yönetmense henüz belirlenmedi. Film iki pilotun komik maceralarına odaklanacak. R reytingiyle (18 yaş altı izleyici kitlesi için uygun değil) gösterime girecek. Şimdilik bu müzikal proje hakkında bildiklerimiz bu kadar.

Miss Saigon: Claude-Michel Schönberg’le Alain Boublil’in yıllarca sahnelenen, klasikleşen müzikal oyunları Miss Saigon sinemaya taşınacak. Oyunun sinemaya taşınacağı geçen yıl açıklanmıştı. Senaryosu kaleme alınan filmi İngiliz yönetmen Danny Boyle çekecek. Pek çok müzikalin yapımcılığını üstlenen Cameron Mackintosh bu filmin de yapımcılığını üstlenecek. Çekimlere ne zaman başlanacağı bilinmiyor. Schönberg-Boublil ikilisi Miss Saigon‘ı Giacomo Puccini’nin klasik operası Madame Butterfly‘dan uyarlamışlardı. Miss Saigon, Vietnam Savaşı zamanında 17 yaşındaki Vietnamlı Kim’le Amerikalı asker Chris’in âşkına odaklanıyor. Oyun sahnelendikten sonra çok sevilmiş, ama oryantalist, seksist ve ırkçı olduğu da yazılmıştı. Miss Saigon çekilirse Boyle’ın ilk müzikali olacak.

Cats: Müzikal türünün büyük isimlerinden, Phantom of the Opera müzikalinin yaratıcısı Andrew Lloyd Webber’ın klasik müzikali Cats de sinemaya taşınacak. Les Miserables‘ın yönetmeni Tom Hooper bu oyundan uyarlanacak filmle müzikal türüne dönecek. Şimdilik filmin başrolleri, çekim ve vizyon tarihleri belli değil. Hooper’ın bu filmden önce başka bir film çekip çekmeyeceği de belli değil. Webber bu müzikalini T.S. Eliot’ın şiirinden uyarlamıştı. Cats adından da anlaşılacağı üzere kedilere odaklanıyor. Bu kediler konuşur, şarkı söyler, dans ederler. Kralları bir gün Heaviside’a gidecek kediyi seçecekken Macavity adlı kötü kedi ve adamları, kralı kaçırırlar. Kediler büyücü kedinin de yardımıyla krallarını kurtarmaya çalışırlar, olaylar gelişir, şarkılar söylenir, danslar edilir.

Wicked: Cats, Les Miserables, Phantom of the Opera, Miss Saigon gibi büyük müzikaller sinemaya taşınır da Wicked eksik kalır mı? Kalmayacak tabii ki. Wicked, Frank L. Baum’ın klasik eseri Wizard of Oz‘ın prequeli. Dorothy, Oz diyarına gelmeden önce iyi kalpli peri Glinda’yla kötü kalpli cadının ilişkilerine, Dorothy’den önce Oz’un nasıl bir yer olduğuna odaklanıyor. Filmi sinemaya Stephen Daldry taşıyacak. Daldry çekimlere 2018’de başlamayı planlıyor. Bir sorun ortaya çıkmazsa film 20 Aralık 2019’da vizyona girecek.

Elisabeth: Cate Blanchett’lı Elizabeth filmlerinin Hintli yönetmen Shekhar Kapur Almanca müzikal Elisabeth‘i sinemaya uyarlayacak. 1992’den beri defalarca kez sahnelenen, çok beğenilen bu müzikal, Avusturya-Macaristan’ın kraliçesi, I. Franz Joseph’in eşi Elisabeth’in yaşamına ve 1898’de İtalyan bir anarşist olan Luigi Lucheni tarafından bıçaklanarak öldürülmesine odaklanıyor. Bu müzikal, Almanya’nın en başarılı müzikali olmuştu. Kapur’un çekimlere ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Filmin 2018’e yetişmesi bekleniyor.

Annette: Fransız yönetmen Leos Carax sonunda suskunluğu bozup bu yıl setlere dönecek. Carax başrolünü Adam Driver’a pasladığı Annette adlı müzikalinin hazırlıklarına devam ediyor. Annette, Carax’nın hem ilk müzikali, hem de ilk İngilizce filmi olacak. Filmin diğer başrolü Rooney Mara’ya teslim edilmişti ama aktris, Vox Lux müzikalinin çekimleri yüzünden bu filmden çekilmişti. Kısa bir süre görünmesi planlanan Rihanna da kadrodan ayrılmıştı. Carax bu filminde opera şarkıcısı eşini kaybeden bir komedyenin (Driver) bu acıyla başa çıkmaya ve 2 yaşındaki kızını büyütmeye çalışmasını konu alıyor. Film 2018’de vizyona girecek.

Vox Lux: Rooney Mara bu yıl arka arkaya iki müzikalde, Vox Lux ve Annette‘te oynamayı planlıyordu. Planlara göre Vox Lux‘ın çekimlerine 31 ocakta başlanacak, yaza doğru Annette‘in çekimleri başlayacaktı. Ama daha sonra Vox Lux‘ın çekimleri yaza ertelenince Mara, Annette‘ten çekilmişti. Vox Lux filmini aktörlükten yönetmenliğe geçen Brady Corbet yönetecek. Jude Law ve Stacy Martin’in de rol alacağı bu müzikal bir pop şarkıcısının, Celeste’in on beş yılına, bu süre zarfında ünlenmesine ve şöhretle başa çıkmaya çalışmasına odaklanacak. Law, Celeste’in menajerini oynayacak, film 2018’de vizyona girecek.

A Star Is Born: Bradley Cooper yönetmenliğe geçmek için A Star Is Born yeniden çevrimini tercih etmişti. Senaristler arasında da yer alan Cooper filmin başrolünü şarkıcı Lady Gaga’yla paylaşacak. Sam Elliott da filmde rol alacak. Çekimlere yakın zamanda başlanacak. Daha önce iki kez yeniden çevrilen A Star Is Born adından da anlaşılacağı üzere bir yıldızın doğuşuna odaklanacak. Cooper’ın oynayacağı film yıldızı, Gaga’nın oynayacağı genç bir aktrisi keşfedecek ve ünlenmesine yardımcı olacak. Kadının yıldızı parlarken adamın alkol bağımlılığı ve yaşlılık yüzünden yıldızı sönmeye yüz tutacak. Bakalım Cooper ilk işinde yönetmenliği kıvırabilecek mi. Film 28 Eylül 2018’de vizyona girecek.

Jeannette: Fransız yönetmen Bruno Dumont, Woody Allen’ın da hızını aşarak film üretmeye devam ediyor. Dumont bu yıl karşımıza Jeannette adlı müzikaliyle çıkacak. Bu film, Charles Peguy’un oyunundan uyarlandı. Film, Jean of Arc’ın çocukluğuna odaklanıyor.

Christopher Robin: Türden türe atlayan, hep farklı büyüklükte filmler yapan, Bond filmi de çeken Marc Forster kariyerine Walt Disney Pictures filmiyle devam edecek. Christopher Robin adı verilen bu müzikal film, Winnie the Pooh‘un yaratıcısı AA Milne’nin oğlu Christopher Robin’e ve Winnie the Pooh‘a odaklanacak. Senaryonun ilk taslağını genç yönetmen Alex Ross Perry kaleme aldı. Oscar ödüllü Spotlight‘ın yönetmeni Tom McCarthy şu sıralar senaryonun ikinci taslağını kaleme alıyor. Filmin oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi. Domhnall Gleeson ve Margot Robbie’nin başrollerini üstlendikleri isimsiz filmde de Milne’nin hayatına odaklanıldı. Bu isimsiz film bu yıl vizyona girecek.