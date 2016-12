Bu yıl Hollywood, oyun uyarlamaları Angry Birds‘ü, Warcraft‘ı ve Assassin’s Creed‘i vizyona soktu ve üçünde de eleştirmenler cephesinde dibi gördü. Angry Birds bu yıl kötü eleştiriler alan az sayıdaki animasyondan oldu (genelde animasyonlar beğenildi). Warcraft yerden yere vuruldu. Daha iyi olmasını umduğumuz Assassin’s Creed daha iyi çıktı ama bu film de vasatı aşamadı ve Warcraft kadar olmasa da kötü eleştiriler aldı. Yani Hollywood bir kez daha iyi bir oyun uyarlaması yapamadı. Hollywood önceki yıllarda da oyun uyarlamalarında kalite açısından dibi görmüştü. Mesela Need for Speed epey epey kötüydü. Prince of Persia, Max Payne, Hitman, Doom da kötüydü. Ama kalite, Hollywood için önemli değil. Oyun uyarlamalarında hız kesilmeyecek gibi görünüyor. Warcraft, ABD gişelerinde iki seksen yatmış olmasına rağmen oyunlar teker teker uyarlanacak. Ben de hazır Assassin’s Creed vizyona girmişken bu filmleri gene derleyelim istedim (daha önce de böyle bir yazı yazmıştım). Yıllardır çekilmesi beklenen Halo filminin çekilmeyeceğini (Microsoft filmi şimdilik çektirmeyi düşünmüyormuş) belirteyim.

Resident Evil: The Final Chapter: Sonunda üçüncü filmden sonra her filmle çıtası daha da düşüp dibi gören Resident Evil serisi sona erdirildi. Aslında aynı adlı oyundan yola çıkan ilk film fena değildi, ikinci ve üçüncü filmlerde kalite düşmüştü ama son iki filme göre sürükleyici ve heyecanlıydı. Çıta fazla düşürülmemişti. Dördüncü ve beşinci filmlerde çıta epey düşmüştü. Son film eğlenceli olmaktan bile uzaktı ve artık oyunla bir bağı kalmamıştı. Alice’in Şemsiye adlı şirketle mücadelesine odaklanan serinin son filmi de Paul W.S. Anderson kotardı. Milla Jovovich, Ali Larter, Game of Thrones‘dan Iain Glen filmin başrollerini üstlendiler. Film 27 Ocak 2017’de gösterilecek. Bu arada çekimler sırasında bir dublör kolunu, bir set görevlisi hayatını kaybetmişti. Son iki filmin vasatlığı yüzünden filme dair beklentiler yüksek değil. Daha fazla kişinin ölümüne yol açmadan serinin bitmesi herkesin hayrına olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim.

Tomb Raider: Angelina Jolie’nin ününe ün katan, arkeolog Lara Croft’ın maceralarına odaklanan bu oyun uyarlaması 14 yıl sonra yeni baştan çekilecek. Aslında yapımcılar yıllardır bu yeniden çevrimi çekmeye çalışıyorlardı ama bir türlü çekim aşamasına geçememişlerdi. Ocak 2017’de çekim aşamasına geçilecek gibi görünüyor. Yeni oyundan uyarlanacak bu filmi en son The Wave adlı filmi çekip aksiyonda yeteneğini kanıtlayan Norveçli yönetmen Roar Uthaug yönetecek. Lara Croft’ı bu kez Alicia Vikander oynayacak. Croft’ın düşmanına Walton Goggins hayat verecek. Yardımcı oyuncuların yakın zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Zaten çekimlere de az bir zaman kaldı. Baalım bu yeni uyarlama nasıl olacak. Bu sorunun yanıtını 16 Mart 2018’de öğreneceğiz.

Splinter Cell: Üç-dört yıldır hazırlık aşamasında olan Splinter Cell uyarlamasının ne zaman çekileceği halen bilinmiyor. Tom Clancy’s Splinter Cell oyunundan uyarlanacak bu filmin yönetmenliği Doug Liman’a paslanmıştı ama Liman bu yıl gene yoğun bir dönem geçirdiği için yönetmenlik başkasına paslanmazsa 2017’de de bu film çekilemeyecek. Filmin başrolü Tom Hardy’e teslim edilmişti. Filmle ilgili çıkan son haberde Hardy’nin projeden vazgeçmediği yazılmıştı. Yönetmenlik başkasına paslanmazsa film 2019’dan önce gösterime girmeyecektir. Film, NSA ajanı Sam Fisher’ın (Hardy) maceralarına odaklanacak.

Uncharted: Yıllardır çekilmeye çalışılan uyarlamalardan bir diğeri. Yönetmenlik koltuğu David O. Russell’a, sonra Neil Burger’a, ardından Seth Gordon’a paslandı. Russell ve Burger’dan sonra Gordon da filmi çekmekten vazgeçince film bir süre yönetmensiz kaldı. Yönetmenlik bir ay önce Shawn Levy’e teslim edildi. Aynı sorun başrollerde de ortaya çıkmıştı. Oyuncular da projeye dahil olup çıktılar. Şimdilik filmin başrolü, yani define avcısı Nathan Drake’i oynayacak kişi belli değil. Sorunlu prodüksiyona sahip olan Uncharted‘ı Sony 30 Haziran 2017’de gösterime sokacağını açıklamıştı. Ama film bu tarihe yetişmeyecek. En iyi ihtimal 2018. Tabii Levy de filmi yönetmekten vazgeçmezse… Oyun, Assassin’s Creed ve Tom Raider‘ın karışımı gibi görünüyor, oynamadığım için bilgim az. Lara Croft gibi maceradan maceraya atlayan Nathan’ın atasıyla ilgili bir iz bulması anlatılacak.

The Division ve Assassin’s Creed 2: Assassin’s Creed‘in başrolünü ve yapımcılığını Michael Fassbender’e teslim eden Ubisoft aynı şeyi The Division‘da da yaptı ve filmin dümenini başarısız olan Prince of Persia‘nın başrolü Jake Gyllenhaal’a teslim etti. Gyllenhaal hem yapımcılığı, hem de başrolü üstlenecek. Aktöre eşlik edecek aktrisse Jessica Chastain. Henüz yönetmeni belli olmayan filmin 2017’de çekilip 2018’de gösterime çıkarılması planlanıyor. Film Tom Clancy’s the Division adlı oyundan uyarlanacak. Tom Clancy serisinin 8. oyunu olan bu oyun, Black Friday günü parayla yayılan bir virüsün tüm şehir sisteminin çökmesi ve kaosun ortaya çıkmasından sonra The Division adlı birime bağlı ajanların şehri kurtarma çabalarını konu alıyor. Umarım Ubisoft, Assassin’s Creed kadar kötü bir film yaptırmaz. Creed demişken… Tabii henüz filmin hasılatı belli olmadığı için 2. filmin çekilip çekilmeyeceğini bilmiyoruz. Ubisoft büyük bir hasılat beklemiyor ama film uluslararası arenada bütçesini çıkaramazsa 2. film çekilmeyebilir. Çıkarırsa 2. filmin 2018 ya da 2019’da gösterime çıkarılması planlanıyor. Fassbender, Marion Cotillard ve Jeremy Irons devam filminde de yer alacaklar. Justin Kurzel’in filmi çekip çekmeyeceği bilinmiyor.

Mortal Kombat: Çocukluğumuzun oyunlarından Mortal Kombat da sinemaya taşınacak. Korku filmleriyle dikkatleri çeken James Wan’ın yapımcılığını üstleneceği bu uyarlama filmi Simon McQuoid yönetecek. Fakat filmin ne zaman çekileceği, 2018’e yetişip yetişmeyeceği henüz açıklanmadı. Oyuncu kadrosu da henüz belirlenmedi.

Minecraft: Küplerle çeşitli tasarımlar yapılmasını ve yaratıklarla savaşılmasını konu alan Minecraft oyunu da uyarlanacak. Warner Bros. filmin senaristliğini Jason Fuchs’a, yönetmenliğini Rob McElhenney’e teslim etti. Başrol içinse Steve Carell’la görüşülüyor. Çekimlere ne zaman başlanacağı açıklanmadı ama film 24 Mayıs 2019’a yetişecek gibi görünüyor.

Tetris: Evet, onca oyundan sonra sinema için hiç de uygun olmadığını düşündüğüm Tetris de uyarlanacak. Film bilimkurgu türünde olacakmış. Yüksek ihtimalle ortaya Pixels gibi epey kötü bir film çıkacak. Yapımcılar kâr edeceklerinden o kadar eminler ki bir film değil, üç filmi planlamaya başladılar bile. Şimdilik filmin senaristi ve yönetmeni belli değil.

Metal Gear Solid: ’90’larda piyasaya sürülen ve çok ilgi gören Metal Gear Solid oyun serisi de Hollywood’un projeleri arasında yer alıyor. Oyunun merkezinde Snake adlı asker yer alıyor. Snake’in görevi teröristlerin ele geçirdiği bir üsse gidip teröristlerin ABD’yi nükleerle vurma gücünde olup olmadıklarını öğrenmek ve olası saldırıyı engellemek. Yapım aşamasında olan filmi Jordan Vogt-Roberts’ın yöneteceği söyleniyor. Vogt-Roberts bu yıl Kong: Skull Island’ı çekti. Filmin ne zaman çekileceği bilinmiyor.