Usta yazar Stephen King‘in elinin değdiği her şey sinemaya ve televizyona taşınıyor. IMDb’ye baktığınızda Stephen King Uyarlamaları ve projelerinin bitmediğini, bitmeyeceğini fark edebilirsiniz. Biz de onlarca projeden en çok heyecanlandıranları derleyelim istedik, hem de projelerle ilgili son gelişmelere de değiniriz.

SİNEMA:

It: Chapter 2: Aynı adlı romanın bir bölümünü temel alan It filmi bilindiği üzere iyi bir hasılat elde etmişti. İlk film merkezdeki çocukların Pennywise’la (Bill Skarsgard) mücadelelerine odaklanmış, olumlu eleştiriler almıştı. İkinci filmin çekimlerine Andy Muschietti‘nin yönetmenliğinde hızla devam ediliyor. Haberlere göre ilk filmdeki çocukları ve Skarsgard’ı bu filmde de göreceğiz ama filmin esas odak noktasında aynı karakterlerin yetişkin halleri yer alacak. Bütünüyle bir yıldız kadrosu oluşturulmasa da Jessica Chastain, James McAvoy ve Bill Hader‘lı kadro heyecanlandırmaya yetiyor. Hollywood’ta rol kovalamaya devam eden Xavier Dolan da kadroya dahil edilmişti. İkinci film büyüdüklerinde başka yerlere taşınıp birbirlerinden ayrılan Losers Club üyelerinin bir telefonla tekrar biraraya gelip Pennywise’la mücadele etmelerini konu alıyor. Film 6 Eylül 2019′da vizyona girecek.

Pet Sematary: It‘in elde ettiği başarı, Hayvan Mezarlığı adıyla dilimize çevrilen Pet Sematary‘nin ikinci kez sinemaya taşınmasını sağladı. Kevin Kölsch-Dennis Widmyer filmin çekimlerine bir ay önce başlamışlardı. Paramount Pictures için çekilen bu filmin başrollerini Jason Clarke, Amy Seimetz ve John Lithgow üstleniyorlar. Film kırsalda bir eve taşınan Creed ailesini merkeze koyuyor. Burada kaza sonucu bir kedi ölünce Louis Creed (Clarke) kediyi evinin yakınındaki ürkütücü hayvan mezarlığına gömer, olaylar gelişir. Gerilim türündeki film, 5 Nisan 2019‘da vizyona girecek. Bakalım WB’nin It‘i kadar başarılı olacak mı.

The Talisman: Usta yönetmen Steven Spielberg de King hayranı. Öyle ki Spielberg 82 yılında henüz piyasaya sürülmemiş The Talisman romanının haklarını Universal’a satın aldırtmış ama çok istemesine rağmen o zamanlarda projeyi hayata geçirememişti. Birkaç yıl evvel bu projeyi raftan indirip TNT kanalı için mini dizi şeklinde uyarlatmak istemiş ama son anda fikrini değiştirip projeyi tekrar rafa kaldırmıştı. Spielberg nisan ayında yaptığı açıklamada The Talisman filmini birkaç yıla hazır hale getirmeyi umduğunu belirtmişti. Usta yönetmen sürekli başka projelerle meşgul olduğu için ne yazık ki bu filmin sadece yapımcılığını üstlenebilecek. Tılsım adıyla çevrilen roman babasının ani ölümü, annesinin ölümcül hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Jack Sawyer’ın başka bir evrendeki bir tılsımı alıp annesini ölümden kurtarmaya çalışmasını konu alıyor.

Doctor Sleep: The Talisman‘ı izlememize daha birkaç yıl var ama The Shining‘in (Medyum) devamı olarak kaleme alınan Doctor Sleep‘i 17 ay sonra 24 Ocak 2020’de izleyebileceğiz. Çekimlerine eylülde başlanması planlanan, WB için çekilecek bu filmin başrollerini iki yıldız oyuncu, Ewan McGregor‘la Rebecca Ferguson üstlenecekler. Daha önce Netflix için King romanı Gerald’s Game‘i uyarlayan Mike Flanagan filmi yazıp yönetecek. Dilimize Doktor Uyku adıyla çevrilen roman ilk romandaki çocuk Danny’nin yetişkinliğine, bir kasabadan öbürüne taşındıktan sonra New Hampshire’a yerleşip huzur evinde işe girip kalan “ışıltı”sını ölmek üzere olan hastaları rahat ettirmek için kullanmasına odaklanacak. Burada hastaların Doktor Uyku şeklinde adlandırdığı Danny kendisi gibi ışıltıya sahip küçük bir kızla tanıştıktan sonra kızın hayatta kalması için iblislerle savaşmaya başlar.

Firestarter: Bu yılın şaşırtan gelişmelerinden birisi Universal’ın Firestarter (Tepki) uyarlamasının yönetmenliğini Fatih Akın‘a teslim etmesi olmuştu. İlk kez 1984’te Drew Barrymore’un başrolünde sinemaya uyarlanan bu romanın ikinci uyarlaması, Akın’ın ilk İngilizce filmi olacak. Halen hazırlık aşamasında olan filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı. Roman Mc. Gee ve Vicky Tomlinson’ın gizli bir örgütün piyayasa sürmek istediği bir ilacın ilk denemelerine katılmalarını, deneyden bir yıl sonra evlenip çocuk sahibi olmalarıyla başlıyor. Çiftin doğan çocukları Charlie üç yaşındayken bakışlarıyla oyuncak ayıyı yakar. Charlie 8 yaşına gelince istediği zaman yangın çıkartmaya başlar, olaylar gelişir. Bakalım Akın Hollywood’taki ilk filmiyle başarılı olup burada tutunabilecek mi.

The Tommyknockers: Flanagan’dan Spielberg’e, Akın’a dek pek çok yönetmen King’in eserlerini uyarlatıyor. Bu yönetmenler arasında korku türünün önemli isimlerinden olan James Wan da yer alıyor. Wan, King’in Şeffaf adlı romanını uyarlamak istiyor ama ne yazık ki filmin haklarıyla ilgili sorunlar olduğu için çekim tarihi belli değil. Sorun çözülürse film Universal için çekilecek. Bu arada Firestarter‘ı da Universal hazırlatıyor. Bu roman da bir kasabada meydana gelen gerilimli olayları konu ediniyor.

The Stand: WB yıllardır bu uyarlamayla uğraşıyor. Yönetmenlik Ben Affleck’ten Josh Boone’a (foto), David Yates’e, Paul Greengrass’e, Scott Cooper’a dek pek çok yönetmene teklif edildi ama bir süre sonra hepsi de projeden çekilmişlerdi. Cooper filmi 17 yaş ve üzeri kitle için çekmek istemiş, WB ise 13 yaş ve üzeri kitleyi hedeflediğini belirtince Cooper filmi çekmekten vazgeçmiş. Affleck’in durumuysa o dönemlerde yoğun olmasıydı. Keza Boone da WB’yle anlaşamamıştı. Şimdilik filmin durumu belli değil. Belki It ve Doctor Sleep‘in ardından raftan indirilip çektirilir. Roman, Kara Kule‘nin kötüsü Randall Flagg’in virüs salgını sonrası hayatta kalan insanları köleleştirmesini konu alıyor.

Lisey’s Story: The Stand‘i çekemeyen Josh Boone bir süre sonra Lisey’s Story uyarlamasına geçmişti. Ocak 2017’de duyurulan bu uyarlamanın çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil. Boone şu sıralar New Mutants‘la meşgul durumda. Bu filmi tamamladıktan sonra Lisey’s Story‘nin durumu güncellenebilir. Bir Aşk Hikâyesi adıyla basılan bu roman eşini yitiren bir kadının kendisini takip edip hayatını çekilmez kılan bir adamla mücadelesini konu alıyor. Bu arada King hayranı olan Boone’un adının geçmediği proje yok gibi. Lisey’s Story‘i hazırlayan Boone, The Talisman‘ı da kaleme almış, King’in 2014’te basılan Revival (Diriliş) romanını da uyarlayacağı açıklanmıştı.

The Overlook Hotel: Medyum romanının ve The Shining filminin merkezindeki Overlook Oteli’ne odaklanan The Overlook Hotel adlı bir filmin çekileceği duyurulmuştu üç yıldan uzun bir süre önce. Sonra bir daha bu projeden yeni bir haber gelmedi. Çekilir mi bilinmez, gene de listeye alayım dedim. Film, The Shining‘in öncülü (prequel) olacak. Senaryoyu James Vanderbilt’le Glenn Mazzara’nın kaleme alacağı, filmi Mark Romanek’in yöneteceği açıklanmıştı yıllar önce. Film, King’in Before the Play adlı prologundan uyarlanacak. Bu prolog ve After the Play adlı epilog gereksiz bulunarak Medyum romanından çıkarılmıştı. Prologta 20. yy’da oteli kuran Bob Watson’a değiniliyordu. Filme dönersek… Doctor Sleep başarılı olursa belki WB bu projeyi raftan indirip çektirir ya da Doctor Sleep nedeniyle projeyi gereksiz de bulabilir. The Overlook Hotel’in bu aralar çekilmeyeceğiyse kesin.

DİZİLER:

The Dark Tower: Neredeyse on yıl boyunca heyecanla beklenen, JJ Abrams’ın altından kalkamayacağını düşündüğü için yapımcılığından çekildiği The Dark Tower / Kara Kule filmi geçen yıl vizyona girmiş, batmasa da iyi bir hasılat elde edememiş ve çok kötü eleştiriler almış, romanın hayranlarını epey üzmüştü. King’in en iyi romanlarından olan Kara Kule serisi bu başarısızlıktan sonra ne yazık ki sinemada devam edemeyecek. Belki de “ne yazık ki” demeyip sevinmek gerek. Zira Sony’nin projenin altından kalkamayacağı açıktı. Sony devam filmlerini çektirmeyecek ama Amazon’la birlikte aynı adlı dizinin hazırlıklarına devam ediyor. Bir ay evvel Amazon projenin iptal edilmediğini duyurmuştu. Dizi 4. kitaptan uyarlanacak ve filmle bağlantılı olmayacak. Roman öncül (prequel) işlevi görüp Silahşor Roland’ın gençliğine ve ilk aşkına odaklanıyor. Romanda genç Roland yer alsa da dizide başrol Idris Elba‘nın. Aktör tekrar Roland’a hayat verecek. Matthew McConaughey‘nin dizide rol alıp almayacağı bilinmiyor.

Castle Rock: Bu yazıdaki uyarlamaların hiçbirini 2019’dan evvel izleyemeyeceğiz, JJ Abrams’ın yapımcılığını üstlendiği, hulu için çekilen Castle Rock dizisi dışında. Castle Rock, King’in aynı adlı hayali kasabasında geçip gerilimli olaylara odaklanıyor. Dizi King’in öykülerinden uyarlanmış. Başrolleri Melanie Lynskey, Terry O’Quinn, Jane Levy, Bill Skarsgard, Sissy Spacek, Andre Holland, Scott Glenn üstlendiler. Olumlu eleştiriler alan dizi 25 temmuzda başlayacak. Sezonu on bölümden oluşuyor.

The Outsider: King’in yeni romanı The Outsider henüz dilimize çevrilmedi. Lakin usta yazarın yazdığı her şeyin hemen satın alınıp uyarlanması gibi bunu da kaçırmayıp satın aldı Media Rights Capital adlı şirket. Kitaptan uyarlanacak dizi on bölümden oluşacak. Senaryoları Richard Price kaleme alacak. Mr. Mercedes dizisinin yürütücü yapımcıları Jack Bender‘le Marty Bowen bu dizinin de yürütücü yapımcıları arasında yer alacaklar. Bender pilot bölümü çekebilir. Henüz kanalı ve oyuncu kadrosu belirlenmedi. İki çocuk babası, İngilizce öğretmeni ve koç Terry Maitland’ın 11 yaşındaki bir çocuğu vahşice katletme suçlamasıyla herkesin gözü önünde tutuklanmasını konu alıyor.