2. sezonunu deviren American Gods en sorunlu prodüksiyonlardan bir tanesi… İlk sezonu yazan Bryan Fuller – Michael Green ikilisi diğer sezonun yarısını yazarlarken Starz’la dizinin gidişatı ve bütçe konusunda anlaşamayınca işlerinden istifa etmişlerdi (Starz diziye daha az para harcamak istemişti). Ama yerlerini alan Jesse Alexander‘ın yazdığı senaryo taslaklarının hiçbiri de beğenilmeyince Alexander kovulmasa da kenara çekilmiş, senaryolar oyunculara yazdırılmaya başlanmıştı. Bunca olumsuzluğa rağmen 2. sezon tamamlanıp yayınlanabilmişti. Sezonun bitmesinden aylar sonra yeni bir tartışma gündeme geldi. Dizide siyahi tanrı Mr. Nancy’yi canlandıran aktör Orlando Jones diziden kovulduğunu açıkladı.

Jones “‘karar vericinin koltuğu’nda oturan beyaz adam”ın (3. sezonda Alexander’ın yerini alan showrunner Chris Eglee‘ı kastediyor) öfkeli siyahi tanrı Nancy’nin siyahi Amerika için yanlış mesajlar verdiğini, diziden çıkarılmazsa Denmark Vesey* gibi bir isyana yol açabileceğini düşündüğünü, bu yüzden diziden çıkarıldığını söyledi. “Söyleyebileceğim tek şey, Fremantle US kabus gibi bir şirket. Sana ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi yapıyorlar” diyerek yapım şirketini de eleştirdi. Fremantle US Gabrielle Union‘ı da başka bir yapımından (America’s Got Talent) kovmasıyla gündeme gelmişti -Union programın içeriğindeki ırkçılığı ifşa ettiği için kovulmuştu-. Jones eleştirilerden sonra kendisine bu rolü oynama şansı veren yazar Neil Gaiman’a, ilk sezonun yazarları Fuller ve Green’e ve hayranlara teşekkür etti.

Gelelim diğer habere… Clint Eastwood‘un ABD’de vizyona giren ama beklenen hasılatı elde edemeyen filmi Richard Jewell da tepkileri çekti. Eastwood bu filminde bombalı saldırıyı engelledikten sonra medya tarafından birden saldırının faili olarak yansıtılan, hayatı kaydırılan Jewell’a odaklanıyor. Filmin tepki çeken tarafıysa şu: Filmde gazeteci Kathy Scruggs (Olivia Wilde) haber için FBI ajanıyla (Jon Hamm) birlikte oluyor. Gerçekteyse Scruggs’la ajan arasında öyle bir ilişki yaşanmamıştı. Bu yüzden film tepkileri çekti. Senarist Billy Ray ise tepkileri o dönem kahraman Jewell’ı terörist olarak lanse eden AJC gazetesinin kendisini eleştirilerden kurtarmak için 129 dakikalık filmdeki sadece 1 dakikayı alıp filme karalama kampanyası düzenlemesine, Jewell’ın hayatını kararttıklarını unutturmaya çalışmalarına bağladı, yani gazeteyi filmi karalamakla suçladı. Bu iki tartışma da bir süre daha devam edecek gibi görünüyor…