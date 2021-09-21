Orson Welles vs Peter Sellers: Dahi Devlerin Savaşı

Orson Welles ve Peter Sellers sinema yaşamlarında hemen hemen aynı imaja sahipti. İkisi de alanlarında dahi sayılabilecek isimlerdi ve ikisi de stüdyolar tarafından “çalışılması zor” damgası yemişti. İki isim bir araya geldiğinde tartışmalar ve çekişmelerin yaşanmaması mucize olacaktı.

1967’de Casino Royale setinde ikilinin yaşadıklarından ayrıca bir film çıkar gibi:

– Sellers, film için kilo verirken, diet kitaplarından fazla etkilendi ve kilolu insanlara karşı garip davranışlar geliştirdi. Orson Welles ile aynı asansöre binmeyi güvenlik nedeniyle reddediyordu.

– Orson Welles’in setteki rahat tavırları, herkesle iyi geçinmesi, Sellers’ı kızdıran başka bir etken oldu. Bir süre sonra bütün film ekibinin kendisine düşman olduğunu düşünmeye başladı.

– Prenses Margaret, seti ziyaret ettiğinde Peter Sellers’ı görmezden gelerek Orson Welles’in yanına gitti. İki eski arkadaşın hasret gidermesi Sellers’ı çileden çıkardı.

– Sellers’ın kıskançlığı kavgaları büyütünce yapımcılar çözümü iki yıldızın çekimlerini ayrı takvimlere yerleştirmekte buldu. İkisinin ortak sahneleri ise dublör kullanarak iki kez çekildi.

– Sellers, yönetmen Joe McGrath’ı da hep Orson Welles’i tutmakla suçladı ve sinirli bir anında yönetmene yumruk attı. McGrath, karşılık verince sette büyük bir kavga yaşandı.

– Beş yönetmen değiştiren film, Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven, Woody Allen, Orson Welles, Deborah Kerr, William Holden, Jean-Paul Belmondo’lu olağanüstü kadrosuna rağmen, oyuncuların, yapımcıların ve yönetmenlerin senaryolarla fazla oynaması nedeniyle bir kaosa döndü haliyle beklenen başarıyı elde edemedi.

– Filmin yapımcısı efsanevi isim Charles K. Feldman, Casino Royale gösterime girdikten 3 ay sonra strese bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.