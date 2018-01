Orson Welles’in 1970’te John Huston, Peter Bogdanovich ve Susan Strasberg’in başrollerinde çekimlerine başladığı filmi The Other Side of the Wind Welles hayattayken ne yazık ki gösterime hazır hale getirilememiş, 15 yıl sonra usta yönetmen vefat edince de filmin tüm negatifleri rafa kaldırılmıştı -Welles’in çekimleri tamamladığını ama post prodüksiyonu finansman nedeniyle bitiremediğini belirtmek gerek-. Efsane yönetmen J.J. “Jake” Hannaford’un (Huston) sürgünden yıllar sonra Hollywood’a dönüp yeni filmi The Other Side of the Wind‘ın çekimlerine başlamasını konu alan bu filmin tamamlanması için 2015’te Wes Anderson’la Noah Baumbach internetten para toplamış, 2016’da Netflix devreye girip filmin tamamlanması için hazırlıklara başladığını duyurmuştu.

İkinci başrolü üstlenen aktör/yönetmen Bogdanovich ve ünlü yapımcı Frank Marshall filmin tamamlanması için ekibe yardımcı olmuşlar. Bugünkü haberlere göre film tamamlanmış, hatta 16 ocakta Santa Monica’da ilk gösterimleri yapılmış. Tabii bu ilk gösterimlere sadece davetli olanlar katılabilmiş. Filmin Netflix’teki yayın tarihi henüz açıklanmadı. Belki Netflix’te yayınlanmadan önce Cannes Film Festivali’nde gösterilir.