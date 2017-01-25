Dün akşamüzeri merakla beklenen Oscar adayları açıklandı. Adaylar açıklandıktan sonra Avustralya’nın adaylık sayısı on üçe ulaşmış oldu. 2016’da ödül sezonunda adlarından söz ettiren Avustralya yapımı Lion, Hacksaw Ridge ve Tanna Oscar’a da aday gösterildi. Böylelikle aynı yıl ilk kez iki Avustralya filmi (Lion ve Hacksaw Ridge) en iyi film dalına aday oldu. Ayrıca Tanna da bir ilki gerçekleştirdi. Film, yabancı dilde en iyi film dalına aday gösterilen ilk Avustralya filmi oldu. Melbourne doğumlu sinematograf Greig Fraser da kariyerinde ilk kez Oscar’a aday oldu. Fraser, Lion‘daki görüntü yönetmenliğiyle aday gösterildi. Hacksaw Ridge en iyi film, yönetmen, aktör, kurgu, ses miksajı ve ses kurgusu dallarına aday gösterildi (6 adaylık). Lion ise en iyi film, yardımcı aktör, yardımcı aktris, uyarlama senaryo, görüntü yönetmenliği, müzik dallarına aday gösterildi (6 adaylık). Böylelikle Avustralya aynı yıl üç filmiyle 13 adaylık almayı başardı.