Dün Oscar adayları açıklandıktan sonra pek çok “ilk” ortaya çıktı. Avustralya 13 dalda adaylık alarak rekor kırdı. Meryl Streep 20. adaylığını alarak gene bir ilki gerçekleştirdi. Siyahi sinemacılarda da birkaç “ilk” gerçekleşmiş oldu. 2015 ve 2016’da ana kategorilerde siyahlara yer vermeyen Akademi onca tepki ve boykottan sonra bu yıl siyahileri pek çok dala aday gösterdi. Böylelikle şu ilkler ortaya çıktı:

*Arrival‘ın görüntü yönetmeni Bradford Young görüntü yönetmenliği dalına aday gösterilen 2. (ilk değil) siyahi sinematograf oldu. Young’tan önce 1998’de Elizabeth filmiyle Remi Adefarasin aday gösterilmişti. Ödülü kazanamamıştı.

*Viola Davis üçüncü adaylığını aldıktan sonra en çok adaylık alan siyahi aktris oldu. Denzel Washington da en çok adaylık alan siyahi aktör oldu. Washington en iyi aktör dalına 5 kez, en iyi yardımcı aktör dalına 2 defa aday gösterildi. Glory ile en iyi yardımcı aktör, Training Day ile en iyi aktör ödüllerini kazandığını, en son 2013’te Flight‘la aktör dalına aday gösterildiğini hatırlatalım.

*Belgesel dalına aday gösterilen 5 filmden 4’ünü siyahiler yaptı. Böylelikle ilk kez 4 siyahi yönetmenin filmi herhangi bir kategoride aynı yıl aday gösterildi. Adaylarsa şu belgeseller: 13th (Ava DuVernay), I am Not Your Negro (Raoul Peck), Life Animated (Roger Williams), O.J.: Made in America (Ezra Edelman).

*En iyi yardımcı aktris dalına ilk kez 3 siyahi aktris aday gösterildi: Fences‘la Viola Davis, Hidden Figures‘la Octavia Spencer, Moonlight‘la Naomie Harris. 2008 yılında iki aktris (Doubt‘la Davis, …Benjamin Button‘la Taraji P. Henson) bu dala aday gösterilerek bir ilk gerçekleştirilmişti. İki aktris de ödülü kaptırmışlardı.

*Gelelim film dalına. İlk kez siyahilerin yaptığı 3 film bu dala aday gösterildi. Filmler: Hidden Figures, Fences ve Moonlight.

*Kurgu dalına aday gösterilen Joi McMillon (Moonlight) bu dala aday olan ilk siyah kadın kurgucu, ikinci siyahi kurgucu oldu. McMillon’dan önce 1969’da Midnight Cowboy‘la Hugh Robertson aday gösterilmişti. Ödülü kazanamamıştı.

*Ruth Negga adaylık alan 11. siyahi aktris, Barry Jenkins en iyi yönetmen dalına aday gösterilen 4. siyahi yönetmen oldu. Daha önce hiçbir siyahi yönetmen en iyi yönetmen ödülünü kazanamadı.