Bu yıl Oscar heyecanı 90. kez yaşanacak. 2018 Oscar Ödülleri ABD’de Pazar akşamı (Türkiye’de sabaha karşı) gerçekleştirilecek.

Ben -tüm kategorilerde olmasa da- kendi ödüllerimi şimdiden verdim. Bunlardan kimi tahmin, kimi kazanmasını istediklerim. Tutar, tutmaz, çok önemli değil. Maksat eğlenmek.

Aşağıda benim ödüllerim ve her kategoriyle ilgili kısa yorumlarım var, bir ince belli çay içimlik. Hazırsanız …and the Oscar goes to…

En İyi Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Diğer aday filmlerden Dunkirk, The Shape of Water veya az ihtimal de olsa Phantom Thread”in kazanması sürpriz olmaz. Diğer filmlerden hangisi kazanırsa kazansın benim için büyük sürpriz olur.

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

Bu daldaki diğer en güçlü aday Daniel Day-Lewis (Phantom Thread).

En İyi Kadın Oyuncu: Margot Robbie (I, Tonya)

I, Tonya’yı izleyene kadar Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) diyordum, ödülü alırsa sevinirim.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Altın Küre, filmdeki rol arkadaşı Sam Rockwell’e gitmişti, ki hak edilmiş bir ödül ama kalbim Woody Harrelson’dan yana. Rockwell kazanırsa da eyvallah. The Florida Project’te ise Willem Dafoe bile filmi kurtaramamış. Kötü değil ama inanılmaz iç karartıcı ve bundan dolayı bitmek bilmiyor gibi. Dafoe ise çok inandırıcı bir karakter yaratmış olsa da ödülden uzak.

Christopher Plummer’i (All the Money in the World) izlemedim.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

Ödüle en uzak isimler Mary J. Blige (Mudbound) ve Octavia Spencer (The Shape of Water) gibi duruyor.

En İyi Yonetmen: Christopher Nolan (Dunkirk)

Nolan olmazsa ödülü Guillermo del Toro (The Shape of Water) alır. Diğer adaylara şans vermiyorum.

En İyi Animasyon: Loving Vincent

Coco’yla çekişecektir Loving Vincent, hatta Coco ödüle daha yakın bile olabilir ama Coco’nun diğer Pixar filmlerinden farkı, hikayesi. (Hikaye güzel ama türe getirdiği yenilikçi bir bakışı yok.) Loving Vincent ise özgünlüğü ile almalı. The Breadwinner da harika, “ne varsa animasyonlarda var” dedirtiyor. Film, Persepolis’in Afganistan versiyonu gibi, Hotaru no haka’yı da (Grave of the Fireflies) çağrıştırdı biraz. Sürpriz yapabilir mi, göreceğiz. Ferdinand da keyifli bir animasyon olmasına karşın bu dalın en büyük favorisi Coco’nun bir tık altında.

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name

Gerçi burada bir değerlendirme yapmak için uyarlanılan eserlere de hakim olmak gerekir diye düşünüyorum ve ben bu eserlerin hiçbirini okumadım, bilmiyorum ama içimden gecen bu. Molly’s Game ilk sahnesinden seyirciyi yakalayan, hiç sıkmadan izlenen, iyi oyunculara sahip (Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner) bir film. Hikaye güzel.

En Iyi Orijinal Senaryo: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Lady Bird alırsa üzülürüm, The Big Sick alırsa çok sevinirim.

En İyi Sinematografi: Blade Runner 2049

Filmin genel olarak başarılı olduğunu düşünmesem de bu kategoride gönlümün birincisi. İkinci tercihim Dunkirk, üçüncü tercihim The Shape of Water olurdu.

En İyi Yabancı Film: Nelyubov (Loveless) – Rusya

Şili ve Lübnan filmlerini izleme şansım olmadığı için en zayıf olduğum kategori bu. İsveç filmi The Square ile birlikte değerlendirdiğimde Nelyubov bir adım önde. The Square pek akademinin tarzı değil. Nelyubov eli boş dönerse, son donemde ABD-Rusya arasında yaşanan siyasi gerginlik de dillendirilecektir. Bu kategori bu açıdan eğlenceli bir seçime sahne olacağa benzer. Yabancı Film dalındaki Macaristan adayı On Body and Soul’u izledikten sonra da bu kategorideki favorim değişmedi.