Oscar 2019: Belçika’nın Adayı Girl

Oscar adayları açıklanmayı sürdürüyor.
yazar: 28 Ağustos 2018

Cannes’da en iyi ilk film ödülünü alan, yıl boyunca birçok festivalden ödülle dönen Girl, Belçika’nın oscar adayı olarak seçildi.

Yönetmen: Lukas Dhont ilk filmiyle başarılı bir uluslararası festival turunun ardından oscar’a aday oldu.
Oyuncular: Filmin etkileyici bir performansla akıllara kazınan başrolünde Victor Polster var. Arieh Worthalter, Katelijne Damen ve Valentijn Dhaenens diğer rollerde…
Konu: Cannes’da en iyi ilk film olan Camera d’Or’u kazanan yapım erkek olarak doğan ve kadınlığa geçen genç bir kızın balerin olma yolculuğuna tanık oluyoruz. 15 yaşında hem zor bir bale eğitimi, hem ergenlik sorunları, hem de geçiş tedavisiyle karşılaşan Lara’nın öyküsü filmde olağanüstü bir şekilde anlatılmış.

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yazar: Can Rende - Ağu 27, 2018

yazar: Can Rende - Ağu 28, 2018

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