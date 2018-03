Yıllardır filmlerde keyifle izlediğimiz Brad Pitt sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda başarılı bir yapımcı. Hatta Pitt ilk Oscar’ını oyunculuğuyla değil yapımcılığıyla (12 Years A Slave filmiyle) kazanmıştı. Daha önce Moneyball filmiyle hem aktör, hem de film dalına aday olan Pitt bunu bu yıl tekrarlayabilir. Pitt’in şirketi Plan B şu sıralar ödül sezonu için üç film hazırlatıyor. Üç proje de iddialı projeler. Bu yıla yetişip yetişmeyeceği belli olmayan bir proje, 2019 için hazırlanan başka bir proje de var. Gelin, bu projelere bir göz atalım.

Ad Astra (Ocak 2019): James Gray yıllardır Brad Pitt’le çalışmak istiyordu. Sonunda Pitt fırsatını bulup oyuncu olarak Gray’le çalıştı. Oyuncu olarak dememin nedeniyse Gray’in önceki filmi Lost City of Z‘nin yapımcılığını Pitt’in üstlenmiş olması. Neyse, Ad Astra adı verilen film bilimkurgu türünde. Babası Neptün’e giden bir adamın yirmi yıl sonra babasının peşinden uzay yolculuğuna çıkmasını konu alıyor. Pitt’e sağlam bir kadro eşlik etmiş. Ruth Negga, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, John Ortiz gibi deneyimli aktörleri de izleyebileceğiz filmde. Filmin vizyon tarihi Ocak 2019. Filme kampanya yapılırsa ve sıradan bir bilimkurgu filmi olarak değerlendirilmezse Pitt, Moneyball‘dan yedi yıl sonra oyunculuğuyla adaylık alabilir. Pitt’in filmin yapımcılığını da üstlendiğini belirteyim.

Backseat: 2017’de en iyi film dalına aday gösterilen The Big Short‘un yapımcılığını üstlenen Pitt, Adam McKay’in Backseat adıyla anılan yeni filminin de yapımcılığını üstlendi. Bol yıldızlı bu proje yılın en merak edilen filmlerinden. Christian Bale, Amy Adams, taze Oscarlı Sam Rockwell, Steve Carell, Bill Pullman, Alison Pill, Shea Whigham… Say say bitmiyor. Backseat başkan yardımcısı Dick Cheney’nin hayatını anlatacak. Bale, Cheney’i, Adams eşini, Rockwell başkan Bush’u, Carell Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’i oynadılar. Bakalım Pitt-McKay-Bale üçlüsü, The Big Short‘un başarısını tekrarlayabilecekler mi. Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı ama bu yıla yetişeceği kesin.

Beautiful Boy: Kendisini ünlendiren Broken Circle Breakdown‘dan sonra Belgica filmiyle başarısını devam ettiremeyen Belçikalı yönetmen Felix van Groeningen 2017’de ilk Amerikan filmi Beautiful Boy‘u çekti. Aynı adlı anı kitabından uyarlanan film uyuşturucu bağımlısı bir gencin tedavi sürecini ve babasıyla ilişkisini konu alıyor. Genci Call Me by Your Name‘le Oscar adaylığı kazanan Timothée Chalamet, gencin babasını Steve Carell oynadı. Lion‘ın senaristi Luke Davies’ın kaleme aldığı film bu yıla yetişecek. Olur da iyi eleştiriler alırsa Chalamet’e ikinci adaylığını getirebilir. Carell da bir yandan Backseat‘le, bir yandan bu filmle, öbür yandan Pitt’in alakasının olmadığı Robert Zemeckis filmi The Women of Marwen‘le Oscar kovalayacak.

Wrong Answer: Black Panther filmiyle gündemde olan Ryan Coogler-Michael B. Jordan ikilisi bu yıl Wrong Answer adlı filmle işbirliklerine devam edecekler. Pitt’in yapımcılığını üstlendiği film gerçeklerden yola çıkarak Atlanta’daki bir matematik öğretmeninin (Jordan) ve lise yönetiminin öğrencileri daha iyi okullara sokabilmek amacıyla öğrencilerin notlarını şişirmelerini konu alıyor. Film yüksek ihtimalle bu yıla yetişmeyecek. Zira daha oyuncu kadrosu oluşturulmadı, çekim tarihi belli değil, Jordan da bu aralar Creed 2‘yle meşgul. Bir sorun ortaya çıkmaz da bu yıl çekilirse 2019’da filme kampanya yapılabilir -tabii kampanya yapılacak kadar başarılı bulunursa-.

The King: Bu yıla yetişmeyecek diğer film de bu. En son Pitt’i Netflix filmi War Machine‘de yöneten David Michôd’un Pitt’le işbirliği The King‘le devam edecek. Netflix’in haklarını satın aldığı bu filmin de yapımcılığı Pitt’in. Başrollerse Timothée Chalamet, Robert Pattinson ve Christian Navarro’nun. Film, İngiltere Kralı Henry V’in gençliğine odaklanacak. Michôd çekimlere haziranda başlamayı planlıyor. Başarılı olursa Chalamet’i bir kez daha yarışa sokabilir bu film.

Görüleceği üzere Pitt’in yapımcılığını üstlendiği pek çok proje var. İlk üç filme Oscar kampanyası yapılacak. Diğer iki filme kampanya yapılıp yapılmayacağı ise 2019’da belli olacak.