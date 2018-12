Oscar 2019 En İyi Belgesel Kısa Listesi, bu yıl belki de En İyi Film kategorisinden çok daha etkileyici bir seçkiye sahip. Dünyanın farklı yerlerindeki hayatları, tarihe geçen önemli insanları, savaşın mahvettiği hayatları izlemek için adayları takip etmenizi ve izlemenizi öneriyoruz.

Charm City

Wire’dan tanıdığımız Baltimore sokaklarında suçla mücadele eden toplulukların öyküsü… Marilyn Ness’in belgeseli herkesin bildiği ama ilgilenmediği bir konuyu derinlemesine incelemesiyle öne çıkıyor.

Communion Los Angeles

Adam R. Levine ve Peter Bo Rappmund’un deneysel belgeseli, çarpıcı görüntülerle Los Angeles’ı anlatıyor.

Crime + Punishment

Stephen Maing, New York Polis’ine karşı doyurucu bir belgeselle karşımızda. Hulu için çekilen belgesel kota uygulamasıyla suçsuz insanları da rakamlarını tutturmak için tutuklayan polislerin çirkin yüzünü ve onlarla mücadele eden insanları gözler önüne seriyor.

Dark Money

Kimberly Reed’in belgeseli, ABD seçim sistemindeki boşluklardan yararlanarak düzensiz kampanyalar yapanların ve kara para aklayanların peşinden gidiyor.

The Distant Barking of Dogs

Ukrayna-Rusya savaşını 10 yaşındaki bir çocuğun gözünden anlatan belgesel, yılın en güçlü yapımlarından biri… Simon Lereng Wilmont’un belgeseli orduların arasında kalan masum insanların yaşadıklarına ışık tutuyor.

Free Solo

Jimmy Chin ve Elizabeth Chai Vasarhelyi, Yosemite’taki 1000 metrelik El Capitan kayasına ipsiz ve yardımsız tırmanmayı deneyen Alex Honnold’ın yaşadıklarını anlatıyor. National Geographic belgeseli favorilerden biri değil ama izlenmeye değer bir yapım.

Hale County This Morning, This Evening

İlk belgeselini çeken ödüllü fotoğraf sanatçısı RaMell Ross, 5 yıl boyunca ABD’nin güneyinde bir arada yaşayarak hayatta kalmaya çalışan siyah toplumun yaşadıklarını anlatıyor. Yılın farklı sinema diliyle en ilgi çekici belgesellerinden biri…

Minding the Gap

12 yıla yayılan bir süre boyunca Rockford Illinois’de skateboard ustası arkadaşlarını çeken Bing, sadece bir spor filmi değil, başarılı bir belgesel ortaya çıkarmış. Sundance’de Jüri Özel Ödülü alan film, bu yılın favorilerinden…

Of Fathers and Sons

Belgesel yönetmeni Talal Derki memleketine dönüp 2 yıl boyunca bir El-Nusra kampında yaşamış ve ortaya olağanüstü bir belgesel çıkmış. Oscar adaylığı bir yana, mutlaka izlenmesi gereken bir belgesel.

On Her Shoulders

Yezidilerin IŞİD ve diğer cihatçı grupların elinde uğradığı soykırımı tüm dünyaya anlatan Nadia Murad’ın öyküsü… Alexandria Bombach’ın belgeseli de yılın en güçlü belgesellerinden biri…

RBG

Bu yıl büyük bir ihtimalle oscar yarışında da göreceğimiz Ruth Bader Ginsburg’un öyküsünü, kadın hakları için savaşmasını ve günümüz dünyası için görüşlerini bir de belgesel olarak izleyeceğiz. Betsy West ve Julie Cohen’in yönetmenliğinde çekilen film, gerçek bir süper kahramanı yakından tanımanızı sağlıyor.

Shirkers

1992’de Sandi Tan ve arkadaşları Sophie ile Jasmine Singapur tarihinin ilk bağımsız filmini çektiler. Ancak filmin amerikan yönetmeni Georges Cardona çekimler bittikten sonra görüntülerle birlikte kayboldu. Shirkers, hala bu filmin peşinde koşan kadınların öyküsünü anlatıyor.

The Silence of Others

Film, İspanya’da Franco’nun 40 yıllık diktatörlüğü süresince öldürülen masum insanların yakınlarının adalet arayışını anlatıyor. 6 yılda çekilen film Almodovar kardeşlerin yapımcılığında hayata geçmiş. Yönetmenler, Almudena Carracedo ve Robert Bahar.

Three Identical Strangers

Tim Wardle, 1980 yılında bir rastlantı sonucunda üçüz kardeş olduklarını öğrenen ve ünlü olan farklı ailelerde büyüyen üç gencin öyküsünü anlatıyor. Üçüzler, hala kendilerini ayıranların kim olduklarını çözmeye çalışıyorlar.

Won’t You Be My Neighbor?

Bu yıl belgesel oscar’ının en büyük favorisi kuşkusuz çocuklara yönelik olağanüstü TV programıyla efsaneleşen Fred Rogers’ın öyküsünü anlatan Won’t You Be My Neighbor?… Morgan Neville’in aktardığı öyküyü gelecek yıl Tom Hanks’in başrolünü oynadığı bir film olarak da izleyeceğiz.