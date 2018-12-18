18 Aralık 2018
Oscar 2019 En İyi Şarkı Kısa Listesi A Star is Born’dan Shallow’un kesin favori olduğu bir listeyle karşımızda… Geçtiğimiz yıllara göre çok iyi bir seçkiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyiz.
A Place Called Slaughter Race / Ralph Breaks the Internet
All The Stars / Black Panther
Girl In The Movies / Dumplin’
I’ll Fight / RBG
Keep Reachin / Quincy
OYAHYTT / Sorry to Bother You
Revelation / Boy Erased
Shallow / A Star Is Born
Suspirium / Suspiria
The Big Unknown / Widows
The Place Where Lost Things Go / Mary Poppins Returns
Treasure / Beautiful Boy
Trip A Little Light Fantastic / Mary Poppins Returns
We Won’t Move / The Hate U Give
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings / The Ballad of Buster Scruggs
kategori:seçki