Oscar 2019 En İyi Şarkı Kısa Listesi A Star is Born’dan Shallow’un kesin favori olduğu bir listeyle karşımızda… Geçtiğimiz yıllara göre çok iyi bir seçkiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyiz.

A Place Called Slaughter Race / Ralph Breaks the Internet

All The Stars / Black Panther

Girl In The Movies / Dumplin’

I’ll Fight / RBG

Keep Reachin / Quincy

OYAHYTT / Sorry to Bother You

Revelation / Boy Erased

Shallow / A Star Is Born

Suspirium / Suspiria

The Big Unknown / Widows

The Place Where Lost Things Go / Mary Poppins Returns

Treasure / Beautiful Boy

Trip A Little Light Fantastic / Mary Poppins Returns

We Won’t Move / The Hate U Give

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings / The Ballad of Buster Scruggs