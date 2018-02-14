Oscar Isaac, Poe Dameron karakterine devam ettiği Star Wars: Last Jedi dışında Alex Garland’ın Annihilation’ından da teklif alınca çekim takvimi çakışmasına rağmen teklifi reddetmemiş. Rian Johnson’dan izin alıp Garland’la birlikte oturup özel bir çekim programı oluşturmuşlar. Gerisini Oscar Isaac’ten dinleyelim:

“İki filmde aynı anda oynadım. Londra’da aynı stüdyoda ve komşu setlerde… Last Jedi’ın çekimlerini bitirince Poe Dameron kostümüyle yürüyerek Annihilation’ın setine geçiyordum. Sabah Star Wars, öğleden sonra Annihilation, gece yine Star Wars’ta yer aldığım oluyordu. Çılgın bir deneyimdi. Bana biraz Pee-Wee’s Big Adventure’ı hatırlattı.”

“Annihilation provaları için çok az zamanım oldu. Natalie ile de daha önceden çalışma şansımız olmadı. Provasız ve birbirimizle herhangi bir uyum olmadan sahneleri çekmek zor oldu. Ama çok iyi bir oyuncu olduğu için bana çok yardımcı oldu.”

“Rian Johnson bağımsız sinemadan geldiği için yandaki küçük stüdyoda daha iddiasız filmimi çekmeme de izin verdi. Sinemadan çok iyi anlayan ve oyuncusunu nasıl mutlu edeceğini bilen bir yönetmen.”