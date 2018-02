haber Annihilation İyi Eleştiriler Aldı, Alex Garland Sıradaki Projesini Açıkladı Roman yazarlığından senaristliğe geçen Alex Garland, Sunshine, 28 Days Later…, Never Let Me Go ve Dredd filmlerini kaleme aldıktan sonra Ex-Machina filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmuş, bu filmiyle...

izlenim Star Wars: The Last Jedi: Herkes İçin Ayrı Evren The Force Awakens'a gösterime girdikten sonra çeşitli isimlerin film hakkındaki görüşlerini alarak genel görüşün izini sürmeye çalışmıştık. Star Wars: The Last Jedi'la bu geleneği sürdürüyoruz....

izlenim Tartışmalı Bir Star Wars Filmi: The Last Jedi Bu yazı, Star Wars: The Last Jedi filmini izlememiş olanlar için keyif kaçırıcı, sürprizleri ele veren bilgiler içermektedir. Star Wars: The Last Jedi, tüm seri içinde özellikle fanların en...