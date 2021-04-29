Yönetmenliğini yapan Steven Soderbergh, konukların maskesiz oturabilmesi için özel olarak hazırlanan gösteri merkezi ve değiştirilen formatla gelen sürpriz son bile 93. Oscar Ödül Töreni’ni ratinglerde kurtarmaya yetmedi.

CNN Business’ın haberine göre ABC’de yayınlanan ödül töreni, ratinglerde tarihin en düşük izlenme sayısını elde etti. Yıllar boyunca izlenme sayıları düşüşe geçen Oscar Ödül Törenleri’nde, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 93. Oscar Ödül Töreni’ni ABD’de toplamda 9.8 milyon kişi izledi. Bu izlenme sayısıyla tören, geçtiğimiz yıl 23.6 milyon kişinin izlediği 92. Oscar Ödül Töreni’nden %58’lik bir düşüş gerçekleştirmiş oldu.

2020 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen ve 6.1 milyon kişinin izlediği Emmy Ödül Töreni ve Mart ayında gerçekleştirilen, 6.9 milyon kişinin izlediği Golden Globe Ödül Töreni de tarihinin en düşük izlenme sayılarını elde etmişti.

2014 yılından bu yana Oscar Ödül Töreni izlenme rakamları:

2014: 43.7M

2015: 37.2M

2016: 34.4M

2017: 33M

2018: 26.6M

2019: 29.6M

2020: 23.6M

2021: 9.8M