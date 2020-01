Oscar ödülleri adaylıklarında en etkileyici performanslardan biri Netflix’ten geldi… Dijital platform toplamda 24 adaylık elde ederek, tarihte ilk kez sinemaya film üreten stüdyoları geride bıraktı… Netflix bundan önceki en yüksek adaylık sayısına 15 ile 2019’da ulaşmıştı…

Liste Dışında Kalanlar

Greta Gerwig Lady Bird’den sonra Little Women’la da yönetmen adaylığı alamadı ve bu durum kadın hakları savunucuları tarafından bugün birçok mecrada eleştirildi. Hustlers’ın yönetmeni Lorena Scafaria da akademi tarafından göz ardı edildi…

Irishman’daki tek başrol Robert De Niro yardımcı oyuncuları adaylık almasına rağmen aday gösterilmedi.

Eddie Murphy’nin de Dolemite Is My Name ile aday olabileceği konuşuluyordu ama olmadı… Altın Küre ödüllü Taron Egerton da Oscar’larda yok…

Uncut Gems ve başrol oyuncusu Adam Sandler çok övülmesine rağmen bu sene adaylıklar arasına giremedi… Ford v Ferrari’de oynayan Christian Bale de listeye giremeyenlerden…

Jennifer Lopez’in Hustlers’taki rolüyle yardımcı kadın oyuncu olarak aday gösterilmesi bekleniyordu ancak olmadı.

Lupita Nyong’o’nun Us’taki performansı ve Awkwafina The Farewell’deki Altın Küre kazanan performansı da Oscar’da atlandı…

Tarihin en çok izlenen animasyon filmi Frozen 2 de listede yer alamadı