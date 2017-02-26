2017 Oscar Ödül Töreninin Trump protestolarına sahip olması bekleniyor. Oscar’lar ve Siyasi Protestolar bir araya geldiğinde ve törenlere damga vurduğunda neler olduğunu gösteren yılları ve anları bir araya getirdik.

Jane Fonda, 1972

Vietnam Savaşı, Watergate Skandalı yıllarında Jane Fonda Klute’la En İyi Kadın Ödülü’nü kazandı… Fonda, o yıllarda ABD’nin savaştığı Vietnam’ı ziyareti nedeniyle Hanoi Jane olarak anılıyordı. Sahneye sade siyah bir kıyafetle çıkan Fonda “Söylenecek çok şey var ama bugün söylemeyeceğim. Herkese teşekkürler” diyerek sahneden indi.

Marlon Brando, 1973

Oscar tarihinin en bilinen protestosunda, Godfather’la En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Marlon Brando ödülü reddetti. Ödülü reddettiği açıklamasını da kızılderili Sacheen Littlefeather sahneye çıkarak yaptı.

Vanessa Redgrave, 1978

Oscar tarihinin en sert ve çarpıcı kabul konuşmalarından biri Vanessa Redgrave’den geldi. “The Palestinian” isimli belgeselde yer alması fanatik musevi gruplardan tepki alan Redgrave, koyu siyonizmi ve faşizmi lanetleyen bir konuşmayla salonu da karıştırdı.

Richard Gere, 1993

Richard Gere, En İyi Sanat Yönetimi ödülünü vereceği konuşmada Çin hükümetini Tibet konusunda sert bir şekilde eleştirdi.

Elia Kazan Protestosu, 1999

Hayatboyu başarı ödülünü almak için sahneye çıkan Elia Kazan, bazı isimler tarafından yuhlandı. Nick Nolte ve Ed Harris gibi isimler alkışlamayı reddetti. Kazan, McCarthy döneminde çalışma arkadaşlarını komunist olarak ihbar etmişti.

Michael Moore, 2003

Michael Moore her zamanki politik duruşunu ödüllerde de göstererek Irak Savaşı’nı başlatan George Bush’u çok sert sözlerle eleştirdi. Zaman Moore’un ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

Sean Penn, 2009

Kasım 2008’de eşcinsel evliliklerini yasaklayan bir kanunu yürürlüğe sokan California halkı, 2009 şubatında Sean Penn’in hedefindeydi. Penn, bu yasaya oy verenlere neden utanmaları gerektiğini net bir şekilde anlattı.