Dün düzenlenen törenle Oscarlar dağıtıldı. Ben de bu yıl Oscar’a değer görülen Guillermo del Toro, Gary Oldman, Allison Janney, Frances McDormand, Sam Rockwell, Alexandre Desplat, Roger Deakins, Jordan Peele ve James Ivory’nin sıradaki projelerini derleyeyim istedim.

Guillermo del Toro: Venedik Film Festivali’nde The Shape of Water‘la Altın Aslan ödülünü kazandıktan sonra Oscar kampanyasına başlayan, aylardır ödülleri toplayan, en nihayetinde en iyi film ve yönetmen Oscar’larını da kazanan Guillermo del Toro sonbahara kadar dinlenmeyi planlıyor. Sonbahardaysa setlere tekrar dönecek ve Fox stüdyosu için Fantastic Voyage filmini çekecek. Bilimkurgu türündeki bu film aynı adlı klasik filmin yeniden çevrimi olacak. James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği film küçülerek insan vücuduna giren bilim insanlarının bu vücuttaki keşiflerini ve hayatta kalma mücadelelerini anlatacak. Filmin vizyon tarihi henüz belirlenmedi. del Toro bu film dışında klasik film Nightmare Alley‘nin yeniden çevrimini, usta yönetmen Michael Mann’i konu alan bir belgeseli de hazırlıyor.

Jordan Peele: Get Out‘ın senaristi ve yönetmeni Jordan Peele bu filmiyle orijinal senaryo dalında Oscar’ı kazandı. Peele kariyerine Get Out benzeri toplumsal eleştiri filmleriyle devam edeceğini açıklamıştı. Get Out benzeri üç film daha çekmeyi düşünüyor. Peele’nin yöneteceği, ayrıntıları açıklanmayan isimsiz gerilim filmi 15 Mart 2019’da vizyona girecek. Açıklamalara göre yönetmen bu filmini de düşük bir bütçeyle çekecek. Peele şu sıralar HBO için Lovecraft Country dizisini de hazırlatıyor. Dizinin sadece yapımcılığını üstleniyor Peele.

James Ivory: Call Me by Your Name‘in Oscarlı senaristi James Ivory kariyerine Richard II filmiyle devam edecek. Geçen yıl duyurulan bu film, Shakespeare’in eserinden uyarlanacak. Senaryoyu Argo’nun senaristi Chris Terrio kaleme alıyor. Filmin çekim tarihiyse henüz açıklanmadı. Ivory’nin Call Me by Your Name‘in devam filmini kaleme alıp almayacağıysa açıklanmadı.

Gary Oldman: Darkest Hour‘daki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödüllerini toplayan İngiliz aktör Gary Oldman kariyerine Gerard Butler’lı aksiyon filmi Hunter Killer ve korku filmi Mary‘le devam edecek. İki film de bu yıl vizyona girecek. Donovan Marsh’ın yönettiği Hunter Killer, Amerikalılarla Rusların kaçırılan Rus başkanını kurtarmak için işbirliği yapmalarını konu alıyor. Michael Goi’nın yönettiği Mary ise gemi satın alan bir ailenin başından geçen korkunç olayları konu alıyor. Oldman’a bu filmde Emily Mortimer eşlik etti.

Frances McDormand: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmiyle ikinci kez Oscar’a değer görülen usta aktris Frances McDormand sıradaki filmini henüz netleştirmedi. Aktrisin sesini Wes Anderson’ın animasyon filmi Isle of Dogs‘da duyabileceğiz. Isle of Dogs gelecek ay düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.

Sam Rockwell: Three Billboards‘un Oscarlı diğer oyuncusu Sam Rockwell yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyor. Onu bu yıl da pek çok yapımda görebileceğiz. En önemli projesiyse Adam McKay’in çektiği isimsiz film. Ödül sezonu için hazırlanan bu filmde Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Billy Pullman da rol aldı. Rockwell bu filmde George Bush’u oynadı. Rockwell’ın diğer filmi komedi türündeki Blue Iguana. Aktörü Ethan Hawke’ın yönettiği Blaze filminde, Taraji P. Henson’lı dönem draması The Best of Enemies‘de de izleyebileceğiz. Rockwell; Brooklynn Prince, Angelina Jolie ve Bryan Cranston’lı animasyon film The One and Only Ivan‘da maymun Ivan karakterini seslendirecek.

Allison Janney: I, Tonya‘daki kötü anne performansıyla Oscar kazanan Allison Janney kariyerine Mom dizisinin 5. sezonuyla devam edecek. Yeni sezon bu yıl yayınlanacak. Janney’nin sıradaki filmi belli değil.

Roger Deakins: Usta görüntü yönetmeni Roger Deakins 14 adaylığın ardından nihayet bu yıl Blade Runner 2049 filmiyle ilk Oscar ödülünü kazandı. Deakins’ın sıradaki filmiyse The Goldfinch oldu. John Crowley’nin yönettiği filmin çekimleri bir aydır devam ediyor. Başrolleri Ansel Elgort, Nicole Kidman, Sarah Paulson, Jeffrey Wright ve Luke Wilson üstleniyorlar. Pulitzer ödüllü aynı adlı romandan uyarlanan film, 10 Ekim 2019’da vizyona girip ödül kovalayacak. Deakins’ın başka projesi yok şimdilik.

Sebastian Lelio: Şilili yönetmen Sebastian Lelio’nun memleketinde çektiği A Fantastic Woman filmi yabancı dilde en iyi film dalında Oscar’ı kazandı. Lelio bu filmini tamamladıktan sonra iki film çekmişti. İlki Rachel Weisz ve Rachel McAdams’lı Disobedience filmi, diğeri Julianne Moore’lu Gloria. Disobedience, ABD’de 27 nisanda vizyona girecek. Gloria‘nın vizyon tarihiyse belli değil. Bu filmin Lelio’nun Şili’de çektiği filminden ABD’ye uyarlandığını belirteyim.

Alexandre Desplat: The Shape of Water‘la hazırladığı müziklerle ikinci kez Oscar kazanan usta müzisyen Alexandre Desplat durmadan üretmeye devam ediyor. Desplat, Isle of Dogs‘ın müziklerini hazırladı. Şu sıralarsa Kursk, The Sisters Brothers ve Operation Finale filmleriyle The Secret Life of Pets 2 animasyonunun müziklerini hazırlıyor.