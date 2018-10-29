Şu sıralar Hakan: Muhafız, diğer adıyla The Protector dizisi merakla beklenen Netflix bu topraklara dair yeni mini dizisini duyurdu: Ottoman Rising. Adından da anlaşılacağı üzere dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine odaklanacak. Deadline’ın haberine göre belgesel-kurmaca karışımı diziyi Karga Seven Pictures şirketiyle STXtv ortaklaşa hazırlayacaklar. Dizinin merkezinde Fatih Sultan Mehmed yer alacak. Dizi onun 13 yaşında padişah olmasıyla açılacak, 6 bölümden oluşacak, anlatıcı da içerecek. Yabancı yapımcıların yanında Emre Şahin de yer alacak. Dizi Osmanlı’yı konu ediniyor ama yabancı bir yapım olacak. Türkiye ve Çin haklarının STX stüdyosunda olduğunu da belirteyim. Yani dizi, Netflix Türkiye’de yayınlanmayabilir. Şimdilik diziyle ilgili bilinenler bunlar.