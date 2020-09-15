15 Eylül 2020 178 görüntüleme
HBO Max, David Jenkins’in yürütücü yapımcılığını üstlendiği Our Flag Means Death isimli korsan komedi dizisine sezon onayı verdi. Dizinin ilk bölümünde ise Taika Waititi’nin yeteneklerini sergilemesini izleyeceğiz.
Dizinin pilot bölümünü yönetecek ve yapımcılarından biri olacak Waititi, senaryoya da küçük katkılarda bulunmuş. Dizide aristokrat hayatını terk ederek, hayallerini gerçekleştirmek için korsan olan Stede Bonnet isimli bir adamın hayatını izleyeceğiz.
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