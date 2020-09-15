haber The Princess Bride’ın Quibi Versiyonu Geliyor Quibi, karantina günlerinde evlerinde kalan oyuncuları ikna etti ve The Princess Bride'ın cep telefonu versiyonu için bir araya getirdi....

izlenim Taika Waititi: Naiflik ve Gariplik Günümüzün en popüler ve yükselişteki yönetmenlerinden Taika Waititi'ye ve onun kurduğu evrene göz gezdirelim istedim....

haber Star Wars’ın Yeni Yönetmeni Taika Waititi Mi? Thor ile süper kahraman filmlerinde de iyi bir sınav veren Taika Waititi, Star Wars serisinin yeni yönetmeni olabilir...