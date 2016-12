Bir dönemin en popüler oyuncularından Robert Redford’la Jane Fonda 38 yıl aradan sonra aynı filmde, Our Souls at Night‘ta çalıştılar. İki usta oyunca 50 yıl önce, 1966’da Marlon Brando’nun başrolünü üstlendiği The Chase filminde ilk kez birlikte rol almışlardı. Bu filmden birkaç yıl sonra, 1974’te romantik komedi türündeki Barefoot in the Park‘ta ve son olarak 1979’da The Electric Horseman‘da başrolde yer alan Redford’la Fonda bu filmden sonra bir daha aynı filmde yer almamışlardı. İki usta oyuncuyu dördüncü ve son kez buluşturan Our Souls at Night‘ı 2013’te vizyona giren The Lunchbox‘la dikkatleri çeken Hintli yönetmen Ritesh Batra yönetti. Netflix için çekilen bu filmde Redford’la Fonda’ya Matthias Schoenaerts, Judy Greer, Bruce Dern eşlik ettiler.

Filmin konusu şöyle: Evleri karşı karşıya olan iki dul insan, Addie’yle (Fonda) Louis’in (Redford) birbirleriyle iletişimi yıllardır komşu olmalarına rağmen pek yoktur. Addie’nin oğlu da (Schoenaerts), Louis’in kızı da (Greer) ebeveynlerinden uzakta yaşadıkları için bu iki yaşlı insan da büyük evlerinde yalnız bir şekilde hayatlarına devam etmektedirler. Fakat bir gün Louis bu iletişimsizliği sona erdirecek bir adım atar ve Addie’nin kapısını çalar, olaylar gelişir. Netflix filmi 2017 yılında yayınlayacak.