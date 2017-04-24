Starred Up ve Hell or High Water filmleriyle dikkatleri çeken yetenekli yönetmen David Mackenzie kariyerine Outlaw King adlı filmle devam edecek. Netflix için çekilecek bu film, Braveheart filminde de hayatının bir bölümü anlatılan, William Wallace’a ihanet eden, ardından bundan pişman olup İngilizlerle mücadele edip İskoçya’yı bağımsızlaştıran Kral I. Robert’a odaklanacak, ama bunu Braveheart‘tan farklı bir şekilde yapacak.

Mackenzie filmin başrolünü Hell or High Water‘da çalıştığı Chris Pine’a teslim etti, Ben Foster’la görüşmelere devam ediliyor. Pine, Kral Robert’ı oynayacak, Foster teklifi kabul ederse Robert’ın danışmanı şövalye James Douglas’ı oynayacak. Mackenzie çekimlere ağustosta İskoçya’da başlayacak. Yönetmenin bu yıl TV filmi Damnation‘la karşımıza çıkacağını da belirtelim.