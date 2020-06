Netflix’in animasyon müzikali Over The Moon, fragmanına bakılırsa şimdiden ödül sezonunun yıldızlarından biri olacak. Filmi oscar favorisi haline getirmesi muhtemel özellikleri sıralarsak…

– Over The Moon’un yönetmenlerinden birisi Glean Keane bir animasyon efsanesi… Little Mermaid’in Ariel’ine, Beauty and the Beast’in ana karakterlerine, Pocahontas’a ve Tarzan’a hayat veren Keane daha önce oscar kazanmıştı. Ancak kısa animasyon oscarlı John Kahrs ile yönettiği film onun için bir ilk… Keane’i ilk kez yönetmen koltuğunda göreceğiz.

– Küçük bir kızın, kaybettiği annesini görmek için aya ulaşma çabaları… Drama ve komedi dozu iyi ayarlanmış, bilimle, efsaneleri bir araya getiren iyi bir hikaye gibi duruyor.

– Müzikal filmde besteler yine başka oscar ödüllü isimden, Gravity ile heykelciğe kavuşan Steven Price’dan gelmiş. Şarkıları Christopher Curtis, Marjorie Duffield ve Helen Park ele almış.

– Hollywood’da sık rastlanan hataları yapmamışlar ve asya efsanelerine dayanan bir öyküde etnik yapıya dikkat edilmiş. Filmin seslendirme kadrosu Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler ve Sandra Oh’dan oluşuyor.

– Filmin iki boyutlu bölümleriyle, mükemmel karakter tasarımıyla, renkli dünyasıyla şimdiden favori gösterilmesi normal…