Oyuncular Birliği-SAG’in Kazananları Açıklandı

SAG ödüllerini dağıttı...
yazar: 30 Ocak 2017 33 görüntüleme

Oyuncular Birliği (SAG) kısa bir süre önce ödüllerini dağıttı. İşte kazananlar…

SİNEMA:
En İyi Aktör: Denzel Washington (Fences)
En İyi Aktris: Emma Stone (La La Land)
En İyi Yardımcı Aktör: Maharshala Ali (Moonlight)
En İyi Yardımcı Aktris: Viola Davis (Fences)
En İyi Toplu Performans: Hidden Figures

TV:
TV Filmi/Mini Dizi:
En İyi Aktör: Bryan Cranston (All the Way)
En iyi Aktris: Sarah Paulson (O.J.Simpson v. The People: American Crime Story)

Drama:
En İyi Aktör: John Lithgow (The Crown)
En İyi Aktris: Claire Foy (The Crown)
En İyi Toplu Performans: Stranger Things

Komedi:
En İyi Aktör: William H. Macy (Shameless)
En iyi Aktris: Julia Louis-Dreyfus (Veep)
En İyi Toplu Performans: Orange is the New Black

Dublör:
En İyi Dublör Performansı (Film): Hacksaw Ridge
En İyi Dublör Performansı (TV): Game of Thrones

Özel Ödül: Lily Tomlin

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yazar: Can Rende - Oca 29, 2017
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