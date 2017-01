Oyuncular Birliği (SAG) kısa bir süre önce ödüllerini dağıttı. İşte kazananlar…

SİNEMA:

En İyi Aktör: Denzel Washington (Fences)

En İyi Aktris: Emma Stone (La La Land)

En İyi Yardımcı Aktör: Maharshala Ali (Moonlight)

En İyi Yardımcı Aktris: Viola Davis (Fences)

En İyi Toplu Performans: Hidden Figures

TV:

TV Filmi/Mini Dizi:

En İyi Aktör: Bryan Cranston (All the Way)

En iyi Aktris: Sarah Paulson (O.J.Simpson v. The People: American Crime Story)

Drama:

En İyi Aktör: John Lithgow (The Crown)

En İyi Aktris: Claire Foy (The Crown)

En İyi Toplu Performans: Stranger Things

Komedi:

En İyi Aktör: William H. Macy (Shameless)

En iyi Aktris: Julia Louis-Dreyfus (Veep)

En İyi Toplu Performans: Orange is the New Black

Dublör:

En İyi Dublör Performansı (Film): Hacksaw Ridge

En İyi Dublör Performansı (TV): Game of Thrones

Özel Ödül: Lily Tomlin