Oyuncular Birliği (SAG) kısa bir süre önce ödüllerini dağıttı. İşte kazananlar…
SİNEMA:
En İyi Aktör: Denzel Washington (Fences)
En İyi Aktris: Emma Stone (La La Land)
En İyi Yardımcı Aktör: Maharshala Ali (Moonlight)
En İyi Yardımcı Aktris: Viola Davis (Fences)
En İyi Toplu Performans: Hidden Figures
TV:
TV Filmi/Mini Dizi:
En İyi Aktör: Bryan Cranston (All the Way)
En iyi Aktris: Sarah Paulson (O.J.Simpson v. The People: American Crime Story)
Drama:
En İyi Aktör: John Lithgow (The Crown)
En İyi Aktris: Claire Foy (The Crown)
En İyi Toplu Performans: Stranger Things
Komedi:
En İyi Aktör: William H. Macy (Shameless)
En iyi Aktris: Julia Louis-Dreyfus (Veep)
En İyi Toplu Performans: Orange is the New Black
Dublör:
En İyi Dublör Performansı (Film): Hacksaw Ridge
En İyi Dublör Performansı (TV): Game of Thrones
Özel Ödül: Lily Tomlin