Son filmleriyle pek de iyi eleştiriler alamayan, en son ülkemizde İstanbul Kırmızısı‘nı çeken Ferzan Özpetek arayı uzatmadan yeni filmi Napoli velata‘yı çekecek. Özpetek yeni filmi için İtalya’ya döndü ve çekimler için saatleri saymaya başladı. Yönetmen çekimlere yarın başlayacak. Çekimler yedi haftada, temmuz ayında tamamlanacak. Özpetek bu filminin başlıca rollerini Giovanna Mezzogiorno (aşağıdaki foto), Alessandro Borghi, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Lina Sastri ve Anna Bonaiuto’ya teslim etti. Gerilim türündeki film, İtalya’da Warner Bros Italy tarafından 1 Ocak 2018’de vizyona çıkarılacak. Özpetek’in aktris Mezzogiorno’yla daha önce Karşı Pencere filminde çalıştığını da haberimize ekleyelim.