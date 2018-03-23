Oscar’a beş kez aday olan yetenekli aktris Amy Adams, Pablo Larrain’in sıradaki filmi The True American‘da rol alabilir. Variety’nin haberine göre Adams sıradaki filminin The True American olmasını istiyor. Annapurna Pictures şu sıralar çekim takvimini Adams’ın yoğun programına göre şekillendirmeye çalışıyor. Adams bu yaz HBO dizisi Sharp Objects’in tanıtımlarıyla meşgul olacak. Filmin başrolleri geçen hafta Mark Ruffalo ve Kumail Nanjiani’ye teklif edilmişti. Gerçek olaylardan uyarlanacak bu film eski asker Mark Stroman’ın (Ruffalo) Arap sandığı Bangladeşli Rais Bhuiyan’ı (Nanjiani) 11 Eylül’ün intikamını almak amacıyla silahla vurup öldürmesini konu alıyor. Filmin çekim tarihi ve Adams’ın rolü açıklanmadı. Aktrisi ödül sezonunda Adam McKay’in Christian Bale’li filminde izleyebileceğiz.
23 Mart 2018
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