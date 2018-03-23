haber Mark Ruffalo ve Kumail Nanjiani, The True American’da Rol Alabilirler Kathryn Bigelow’un yönetmeyi çok istediği ama proje rafa kaldırılınca yönetmenlikten çekildiği Triple Frontier‘ın çekimlerine gelecek hafta başlanacak. Bigelow’un birkaç yıl boyunca hazırladığı ama daha sonra çekmekten vazgeçtiği The True...

seçki Oscar 2019: Brad Pitt Oscar Yarışına Üç Filmle Dönecek Yıllardır filmlerde keyifle izlediğimiz Brad Pitt sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda başarılı bir yapımcı. Hatta Pitt ilk Oscar’ını oyunculuğuyla değil yapımcılığıyla (12 Years A Slave filmiyle) kazanmıştı. Daha...

haber Seth Rogen’lı Newsflash’te Mark Ruffalo ve Bryan Cranston da Oynayabilirler David Gordon Green türden türe atlamaktan hoşlanan, belirli bir türe saplanıp kalmayan bir yönetmen. Bağımsız dramalar da, bol efektli sulu komediler de yapan Green bu yıl karşımıza Boston Saldırıları’nda...