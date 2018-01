Reese Witherspoon birkaç yıl evvel bilimkurgu filmi Pale Blue Dot‘ın başrolünü üstleneceğini, filmi yetenekli senarist Noah Hawley’nin yöneteceğini açıklamıştı. Ama Hawley’nin Fargo ve Legion dizileri nedeniyle bütün müsait olamayan çekim takvimi, Witherspoon’un yıla damgasını vuran dizisi Big Little Lies‘ın 2. sezon çekimleriyle kesişince aktris bu iki yapımdan diziyi seçti ve Pale Blue Dot‘tan ayrıldı. Bugünkü haberlere göre Fox Searchlight başrolü bu kez Natalie Portman’a teklif etti. Martta bilimkurgu filmi Annihilation‘da izleyeceğimiz Portman’ın birkaç projesi mevcut ama sıradaki projesi netleşmemişti, teklifi kabul ederse sıradaki filmi Pale Blue Dot olacak. Witherspoon yapımcılar arasında yer alacak. Film başarılı bir astronotun zorlu bir görevi tamamlayıp Dünya’ya döndükten sonra gerçekçilik hissini yitirmeye başlamasını ve mükemmel yaşamının hasar almasını konu alıyor.

Portman’ın Bronco Belle adlı filmde de rol alacağı açıklanmıştı ama projenin çekim tarihi belirsiz. Aktrisin adı Brady Corbet’ın Vox Lux müzikaliyle de anılıyor. Son haberlere göre başrol Rooney Mara’dan Portman’a geçti ama bütçe sorunları nedeniyle çekimler ertelenince aktrisin çekim takvimi müsait olamazsa filmde oynamayacak. Portman’ı bu yıl Xavier Dolan’ın filmi The Death and Life of John F. Donovan‘da da izleyeceğiz.