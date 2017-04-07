Ülkemizde sık rastladığımız “Şu dizide doktorlar kötü gösteriliyor”, “Bu filmde taksi şoförleri yanlış yansıtılıyor” tepkilerine dünyada da arada sırada denk geliyoruz. Bu seferki pek haksız değil. It’in korkunç palyaçosu Pennywise bu meslek koluna ağır zarar veriyor.

Coulrophobia olarak adlandırılan “palyaço korkusu” Stephen King’in kült romanı It’ten ve bu romanın film adaptasyonundan önce de mevcuttu. Bazı insanlara palyaçolar korkutucu geliyor ve resimlerini bile görmeleri ürpermelerine yol açabiliyordu.

Ancak It’in ardından bu fobi geniş kitlelere yayıldı, Poltergeist’la iyice pekişti, John Wayne Gacy isimli gerçek bir palyaço-seri katil ortaya çıkınca hayatlarını bu meslekten kazananlar iş bulamamaya başladı.

Palyaçolar için hayat bir süredir sessiz sakin geçmiş olsa da It’in yeniden sinemaya uyarlanmasının ortaya çıkması ve fragmanının ilk 24 saatte 197 milyon izlenmeye ulaşmasıyla tepkilerini göstermeye başladılar. MEL Magazine’e konuşan profesyonel palyaçolar uzun uzun “işsiz kaldıklarını, çocukların korkması nedeniyle ailelerin kendilerini partilere çağırmadığını” anlattılar. Durumun kendileri için iyice kötüye gittiğini anlatan palyaçolar “Kıyafetlerini giyip işlerine giderken kendilerini polise ihbar edenler bile olduğunu” belirttiler.

Sanırız iş yine Hollywood’un ve en başta Disney/Pixar’ın sevimli bir palyaço filmi yapmasıyla tatlıya bağlanabilecek.