Bill Burr, günümüzün en iyi ve ilgi çekici komedyenlerinden biri… Gösterilerinin ve genel olarak hayatının sinematik değer taşıdığını söyleyebiliriz… Son gösterisi Paper Tiger artıları, eksilerinden çok daha fazla olan bir gösteri olmuş…

ARTILARI

(+) Bill Burr, özellikle #MeeToo hareketinin iki yüzlü yönlerine uzun süredir gösterilerinde dikkat çekiyordu… Paper Tiger, zirve noktası olmuş… Hareketin nasıl doğallığını kaybettiğini iyi örneklerle ve şakalarla anlatmış. Bunu da tacize uğrayan insanlara saldırmadan, gayet anlaşılır bir şekilde başarmış.

(+) Burr, gösteri boyunca çok formunda ve tempo 10 saniye bile düşmüyor. İngiltere’de zor bir seyirciye gösteri yapsa bile kısa süre içinde herkesi avcunun içine alıyor ve bu yüksek temponun bir parçası haline getiriyor.

(+) F is For Family’nin yaratıcısı olan Bill Burr’un en önemli artısı, dünyada ve etrafında yanlış gördüğü şeylere gösterdiği tepkiyi, aynı şekilde kendisine de gösterebilmesi… Paper Tiger da bunun iyi bir örneği… Farklı konularda hassasiyetleriniz varsa ilk 10 dakikada gösteriyi kapamanız yüksek ihtimal… Ama Burr’un her şovunda olduğu gibi, kendi yanlışlarını da insanların gözüne sokabilmesi, esprilerine samimiyet katıyor.

(+) Bill Burr, ortalama amerika insanının düşünce biçimini çok iyi aktarabiliyor. Bazı konularda görüşlerine katılmasanızda en azından öğretici bir stand up yaşıyorsunuz.

EKSİLERİ

(-) Bill Burr’un en büyük sorunu, gösterilerini bağırarak yapması… Uzun süre Burr’a maruz kalınca başınız ağrıyabiliyor. Bazı konulardaki tepkileri de sınırı aşmasa bile, espriyi uzattığı için samimiyetini kaybedebiliyor.