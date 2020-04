Martin Scorsese; Bringing Out the Dead, Shutter Island ve The Wolf of Wall Street filmlerinde Paramount’la çalıştıktan sonra on yıldır hazırlık aşamasında takılı kalan projesi The Irishman‘i de Paramount çatısı altında çektirmek istemiş ama bütçe efektler nedeniyle 250 milyon dolara doğru hızla şiştiğinden Paramount kadroya rağmen bunu göze alamayıp filmi çektirmekten vazgeçmişti. Şimdi tarih tekerrür edecek gibi görünüyor. Hatırlanırsa Paramount sadece birkaç ay evvel Scorsese’nin Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro‘lu filmi Killers of the Flower Moon‘un haklarını satın almıştı. Ama Scorsese bu filmi için de 225 milyon dolar bütçe isteyince yollar gene ayrılabilir.

Paramount son yıllarda iyi hasılat elde edemediği gibi büyük bütçeli birkaç filmi (Gemini Man, Terminator: Dark Fate) gişede battığından Scorsese’nin bir dramasına büyük bir bütçe ayırmak istemiyor. Bu yüzden filmin hakları başka bir stüdyoya geçebilir. Wall Street Journal’ın haberine göre Scorsese şu sıralar Netflix ve Apple gibi devlerin yanı sıra adları açıklanmayan diğer stüdyolarla da bu projesi için görüşmelere devam ediyor. Scorsese’nin gene yüksek bir bütçe istemesinin nedeniyse filmin 1920’lerde, yani yüz yıl evvel geçecek olması. David Grann‘ın aynı adlı araştırma kitabından uyarlanan film, FBI kurumunun ilk soruşturmasına, Oklahoma’da ardı ardına gerçekleşen petrol cinayetlerine – Kızılderililerin katliamına odaklanacak. DiCaprio bu cinayetleri soruşturan kişiyi, De Niro ise vur emrini veren kötüyü oynayacak. Kadroya başka bir yıldız ismin dahil edilmesi beklenmiyor. Bakalım filmin haklarını kim alacak, Scorsese istediği bütçeye gene kavuşabilecek mi?