haber Netflix, Amazon, A24 Yeni Filmleriyle Cannes’da Bu yıl 70. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin programı açıklandı. Bu yazıda Cannes’ın seçkisi hakkında öne çıkan noktaları derledim. Netflix İki Filmle Yarışmada: Netflix mayısta ilk kez Cannes Film...

seçki Jake Gyllenhaal Bu Yıl Dört Filmle Dönecek Gençliğinden beri fazla ara vermeden pek çok filmde rol alan, bunların bazılarında Oscarlık performanslar ortaya koyan Jake Gyllenhaal’ı bu yıl birbirinden farklı dört filmde izleyeceğiz. Aşağıdaki dört filmin de...