23 Ocak 2018
Geçen yıl Netflix filmi, G. Kore – ABD ortak yapımı Okja‘yla karşımıza çıkan yetenekli yönetmen Bong Joon-ho setlere dönmeye hazırlanıyor. Joon-ho sıradaki filmini aylar önce duyurmuştu. Parasite adı verilen film iki aileyi merkeze koyup bu ailelerin farklılıklarını ve benzerliklerini işleyecek. Filmin başrolünü G. Kore’nin popüler aktörlerinden, Joon-ho’nun Snowpiercer, Memories of Murder ve The Host filmlerinde de rol alan Song Kang-ho üstlenecek. Aktöre Lee Sun-Kyun, Choi Woo-Sik, Park So-Dam, Jang Hye-Jin ve Lee Sun-Kyun eşlik edecekler. Çekimlere yakında başlanacak, film 2019’da vizyona girecek.
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