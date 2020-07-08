Geçtiğimiz yıl And Then We Danced filmiyle yıla damgasını vuran isimlerden biri olan Levan Akin, yeni filmi Passage ile ilgili bilgiler verdi.

İsveçli yönetmen İstanbul ve Gürcistan’da geçecek film için henüz senaryo ve araştırma aşamasında olduklarını belirtti.

Passage’ın adından da anlaşılacağı gibi bir göçmen hikayesi olması bekleniyor. İnsanların kendilerini ait hissettikleri bir yer bulup yerleşme çabalarını anlatacak film, çocukluk anılarından da etkilenmiş. İsveç-Gürcistan arasında mekik dokurken İstanbul’a sık sık uğrayan yönetmen özellikle müziklerin kendisini bu hikayeyi çekmeye ittiğini belirtiyor.