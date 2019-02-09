Benedict Cumberbatch‘in mükemmel bir performans ortaya koyduğu mini dizi Patrick Melrose‘un tüm bölümlerini yöneten senarist-yönetmen Edward Berger yeni projelerini açıkladı. Yakın zamanda ilk şirketi Gunpowder Films’i kuran Berger pek çok proje hazırlıyor. Heyecanla beklenen ilk projesi Rio. Steven Knight‘ın ilk senaryo taslağını yazdığı, Rebecca Lenkiewicz‘in senaryoya son halini verdiği Rio, Cumberbatch’le Jake Gyllenhaal‘ı ilk kez buluşturacak. İki aktörün başrollerin yanı sıra yapımcılığı da üstleneceği film bir gazetecinin (Gyllenhaal) arkadaşının başı belaya girince bu gazetecinin Rio’ya uçup şu an milyarder olan başka bir arkadaşından (Cumberbatch) yardım istemesini konu alıyor. Filmin üçüncü ana karakteri Michelle Williams‘a teklif edilmişti ama aktris başka projeler nedeniyle bu filmde yer almayabilir. Berger çekimlere sonbaharda başlamayı planlıyor.

Yönetmen, Rio dışında Atomic Bazaar adlı bir dizi de hazırlatıyor. Diziyi Gregory Burke kaleme alıyor. Atomic Bazaar uranyumla ilgili gizli ticareti konu alıyor. Dizinin tam konusu ve çekim tarihi henüz duyurulmadı. Bu proje kaleme alınadursun Berger önce Game Show adlı diziyi yönetebilir. Josh Brolin‘in başrolünü üstleneceği, 1970’te geçip Vietnam Savaşı’na ve Watergate Skandalı’na odaklanacak dizinin showrunnerlığı da Berger’ın. Sinemaya dönersek… Berger, Ice adlı bir film de hazırlıyor. Gerilim türündeki bu film, kocası dağa tırmanırken kazara düşüp ölünce kocasının ikinci, karanlık yaşamını ve sırlarını öğrenen bir kadına odaklanacak. Ve son proje ise Yahudi çocukların 2. Dünya Savaşı’ndan önce trenlerle İngiltere’ye yollanmalarını konu alan bir film. Çocukları Nazilerden kurtarmaya çalışan Kindertransport’a odaklanacak bu film. Berger bu yapımların hepsinin yapımcıları arasında da yer alacak ama Atomic Bazaar ve bu isimsiz savaş dramasını yönetip yönetmeyeceği bilinmiyor.