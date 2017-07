En son Netflix/Joon-ho Bong filmi Okja‘da karşımıza çıkan, şu sıralar Jake Gyllenhaal ve Carey Mulligan’lı ilk filmi Wildlife‘ın post prodüksiyonuyla meşgul olan yetenekli aktör Paul Dano kariyerine Alman filmiyle devam edecek. Dano, yönetmen Patrick Vollrath’ın filmi 7500‘ün başrolünü üstlenecek. 7500 klasik bir hikâye anlatacak: Paris-Berlin seferini yapan bir uçak bir gün teröristlerce kaçırılır. Film, 27 yaşındaki yardımcı pilot Tobias Ellis’in (Dano) hayatta kalma savaşına odaklanacak. Filme adını veren 7500, acil durumlarda kullanılan bir kod. Vollrath çekimlere bu yıl başlayabilir. Yönetmen kısa filmi Everything Will Be Okay ile 2015’te en iyi kısa film dalında Oscar adaylığı kazanmıştı. Ayrıca Michael Haneke’nin öğrencisi olduğunu da ekleyelim.