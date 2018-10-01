Paul Greengrass‘in 2011’de Norveç’te gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırıları konu alan filmi 22 July Oscar kampanyası nedeniyle Netflix tarafından vizyona çıkartılacak. Bilindiği üzere Netflix filmlerini ABD’de genelde tek günlük gösterimlerle (filme Oscar kampanyası yapılacaksa bir haftalık sınırlı gösterimlerle) vizyona çıkarıyor, globaldeyse vizyona çıkarmıyordu. Fakat bu durum bu yıl değişecek. Netflix Oscar kampanyası yapacağı bazı filmlerini –ROMA, The Ballad of Buster Scruggs, Private Lives, Outlaw King– globalde de vizyona çıkaracak. Variety’nin haberine göre bu filmlerden 22 July globalde 100 salonda vizyona girecek, bu açıdan bir ilk olacak. Netflix ilk kez bir filmini 100 salonda gösterime çıkaracak.

22 July Norveç’te 4 ekimde vizyona girecek, 10 ekimde Netflix’te yayınlanacağı için vizyondan çıkacak. Amerika’da ise Los Angeles, New York City, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Indianapolis, Miami, Minneapolis, Philadelphia, San Francisco, Santa Cruz, Seattle, St. Louis ve Washington’da vizyona girecek. Buralarda yaşayanlar filmi iPic, Landmark, IFC, Alamo ve Laemmie’de izleyebilecekler. ABD’nin en büyük sinema zinciri olan AMC ve Regal, 22 July‘ı reddetmiş. Yani AMC ve Regal’de film gösterilemeyecek.

ABD ve Norveç dışındaysa film Kanada’nın Toronto şehrinde, İngiltere (Curzon civarında), Almanya, İskandinavya, İspanya, İtalya, Benelux (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Polonya’da vizyona girecek. Ne yazık ki Türkiye’nin adı anmamış, filmi yüksek ihtimalle Netflix’ten izleyeceğiz. Netflix, Tamara Jenkins‘in yeni draması Private Lives‘ı 21 sinemada (Toronto, Londra, LA, NYC’de) vizyona çıkaracak. Netflix’in diğer filmi ROMA filmekimi’nde gösterilecek.