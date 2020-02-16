77 yaşına giren Beatles üyesi Paul McCartney, her açıdan tarihi bir kişilik. Şarkılarıyla sadece müziğe değil, sanatın tamamına ve dünyanın gidişine yön veren isimlerden biri olan McCartney hakkında birçok belgesel de çekildi. Bu belgesellerden en detaylılarından biri yayına hazırlanıyor.

Müzik belgeselleriyle tanınan Charlie Lightening, efsanevi müzisyeni 12 yıldır her adımında takip etmiş. Özel yaşamından, turnelerinden, stüdyo kayıtlarından yüzlerce çekim yapmış. Lightening, belgeselin çok ayrıntılı ve özel olacağını, bunu da McCartney’e borçlu olduklarını belirtiyor: “Yaptığım her şeyde çok yardımcı oldu. Bana ve tüm ekibime güvendi. Bir süre sonra herkesle arkadaş oldu. Hepimiz onun sayesinde daha iyi insanlar olduğumuzu hissediyoruz”