Farklı konularda, farklı filmler çekerek sinema dünyasına yön veren isimlerden biri olan Paul Verhoeven erotik filmleri de seven bir isim…

Basic Instinct’in yanısıra Turkish Delight ve Diary of a Hooker gibi filmlerle +18 sahneleri bulunan filmler çeken Verhoeven, büyük başarı yakalayan Elle’den sonra bu janra geri dönecek…

Elle’de birlikte çalıştıkları yapımcı Saïd Ben Saïd, hollandalı yönetmenin gelecek filminin Blessed Virgin olacağını söyledi. Elle’de Rebecca’yı canlandıran Virginie Efira’ya başrölü veren Verhoeven, Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance Italy kitabından yararlanacak. Tarihçi Judith C. Brown’ın yazdığı kitap 17. yüzyılda girdiği lezbiyen ilişkiler nedeniyle kilise tarafından yargılanan Benedetta Carlini’nin öyküsünü anlatıyor. Kitabın senaryo uyarlamasını Verhoeven’in Soldier Of Orange, The Fourth Man, Turkish Delight ve Black Book’ta birlikte çalıtığı Gerard Soeteman yapacak.