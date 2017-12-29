Ida filmiyle dikkatleri çeken Oscarlı yönetmen Pawel Pawlikowski 2018’de Cold War adlı filmiyle dönecek. Ida gibi bu filmi de savaş zamanında geçiyor. ABD dağıtım haklarını Amazon satın almıştı. Bu filmi tamamlamak üzere olan Pawlikowski’nin sıradaki filmi bugün duyuruldu. Yönetmen, Limonov adlı biyografik filmi yönetecek. Haberlere göre Pawlikowski senaryoyu tamamlamış bile. Film Rus yazar Eduard Limonov’un hayatına odaklanacak. Limonov sadece yazar değildi. Rusya’nın Ulusal Bolşevik Partisi’nin kurucusu ve lideri, aynı zamanda şairdi de. Limonov 2003’te vefat etti. Pawlikowski filmini Emmanuel Carrére’nin Limonov adlı biyografik kitabından uyarlayacak. Çekimlere 2018’de başlanacak, film yüksek ihtimalle 2019’da vizyona girecek.