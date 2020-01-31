Peaky Blinders’ın yaratıcısı, Steven Knight dizinin geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı… Dizinin nasıl devam edeceği ile ilgili notlar kısaca şöyle:

-Dizi en az iki sezon daha devam edip, İkinci Dünya Savaşı’nın başında sona erecek.

-Dizide hikayeyi bağlamak için bir film düşünülüyor. Film altı ile yedinci sezonun arasında da olabilir, sezonlar bittikten sonra bir final filmi gibi de olabilir.

-Steven Knight, diziden bir karakterin farklı bir öyküsünü yeni bir dizi haline getirebileceğini açıkladı. Henüz kafasında kesin bir plan yok.

-Steven Knight, dizinin gelecek sezonları için bir spoiler vererek, Tommy Shelby’nin hiç ölmeyeceğini belirtti. Knight’a göre Tommy “ölümsüz”