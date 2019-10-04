Usta yönetmen Pedro Almodovar; Antonio Banderas ve Penelope Cruz‘lu filmi Dolor y Gloria‘yı duyurduğunda bunun son filmi olacağını açıklamış ama niyeyse bu mevzu gündemde fazla yer etmemişti. Şu sıralar Amerika’da basın turunda olan Almodovar haberleri doğrulayıp “Bu filmin bir veda olacağını hissetmiştim,” dedi. Ama neyse ki yönetmen sinemayı bırakmıyor. “Yarının ne getireceği bilinmez ama halen film yapmak istiyorum” diyen Almodovar üç film hazırladığını da açıkladı.

Uzun soluklu kariyerinde Hollywood’a hiç geçmeyen Almodovar şu sıralar ilk İngilizce filmine hazırlanıyor. Amerikalı bir yazarın beş kısa öyküsünden uyarladığı filmini Teksas, Oakland ve Meksika’da çekecek. Almodovar çekimlere 2020’de başlamayı planlıyor. Ayrıntıları açıklanmayan bu filmden önceyse biri orta, diğeri kısa metrajlı iki film çekecek usta yönetmen. Orta metrajlı filmin süresi bir saat olarak planlanırken kısa film yirmi dakikadan oluşacak. Bu iki film de absürt komedi türünde olacak. Kısacası; 2020’de olmasa da 2021’de Almodovar üç yapımla dönebilir.