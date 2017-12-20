Eylül ayında Narcos dizisinin 3. sezonunun yayınlanmasıyla ortaya çıkan söylentiler bugün doğrulandı. Üç sezondur başrol olarak dizide yer alan yetenekli aktör Pedro Pascal‘ı ne yazık ki 4. sezonda göremeyeceğiz. İlk iki sezonun başrolü olan Boyd Holbrook da 2. sezonun sonunda diziden ayrılmıştı. Pascal’ı 4. sezonda göremeyecek olmamızın nedeniyse dizinin 70’lere dönecek olması. Cali Kartellerini konu alan 3. sezon 90’larda Kolombiya’da geçmişti. Ama öykü 4. sezonda Meksika’ya taşınacak ve Meksika’nın Guadalajara kartelinin yükselişine odaklanacak. Guadalajara karteli 70’lerde palazlandığı için Narcos 20 yıl geçmişe, 70’lere dönecek. Bu yüzden Pascal’ı dizide göremeyeceğiz. Meksika’nın bu aralar hapisten kaçışı ve tekrar yakalanışıyla ünlü karteli Joaquin “El Chapo” Guzman suç dolu kariyerine Guadalajara kartelinin yanında başlamıştı. El Chapo’nun gençliğine yer verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Narcos‘un 4. sezonunun başrollerini Michael Pena‘yla Diego Luna üstleniyorlar. Çekimlere bu hafta başlandı.