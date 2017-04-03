Pele, futbol tarihinde farklı bir sayfayı kendi kaleminden bir dizi olarak anlatacak. Brezilya’nın ve Dünya Kupaları’nın efsane ismi, menajeri Paul Kemsley ile birlikte senaryosunu yazacağı ve yapımcılığını üstleneceği mini-dizide kendisinin ve dünya futbolunun önemli yıldızlarının New York Cosmos’taki günlerini anlatacak.

Ahmet Ertegün’ün yatırımlarıyla kurulan NY Cosmos, 70’li yıllarda kısa süreli de olsa ABD’de bir futbol çılgınlığı yaşatmıştı. Beckenbauer, Pele gibi yıldızlar takımdan ayrıldığında ise ilgi kısa sürede sona ermişti.