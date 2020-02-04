Usta yönetmen Pedro Almodovar‘la sıkça çalışan iki usta oyuncu Penelope Cruz ve Antonio Banderas pek sevdiğimiz Dolor y Gloria‘dan kısa bir süre sonra tekrar aynı filmde rol alacaklar. Almodovar’ın I’m So Excited filminde cameo yapan, Dolor y Gloria‘sında ortak sahneleri olmayan ikili bu kez karşılıkla rol alacaklar. İkiliyi buluşturacak filmin adı Competencia Oficial. Almodovar’ın filminde yaşlanan, hasta bir aktörü oynayan Banderas bu yeni filminde de bir aktörü oynayacak. Film milyoner, saygı duyulan bir yönetmenin (Cruz) yeni filminin çekimleri sırasında başroller (Banderas ve Oscar Martinez) arasındaki çatışmaya odaklanacak. Filmi Arjantinli yönetmenler Mariano Cohn ve Gaston Duprat yönetecekler. Çekimlere İspanya’da bu ay bitmeden başlanacak.