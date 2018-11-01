Eva Green‘in başrolünü, ünlü senarist John Logan‘ın showrunner’lığını üstlendiği fantastik-korku-gerilim dizisi Penny Dreadful 9 bölümden oluşan 3. sezonuyla Haziran 2016’da sona ermişti. Showtime iki yıl aradan sonra dizinin spinoff’unu çektirmeye karar verdi. Logan bu dizinin de showrunnerlığını üstlenecek. Michael Aguilar dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alacak.

Çekimlerine 2019’da başlanacak dizi tamamen yeni karakterlerden ve yeni mekânlardan oluşacak. Yani orijinal dizinin başrolü Green’i ve diğer oyuncuları, ayrıca Viktoryen Londra’yı bu dizide göremeyeceğiz. Penny Dreadful: City of Angels adı verilen dizi 1938 yılında Los Angeles’ta geçecek. Aşağıdaki posterden de anlaşılacağı üzere Meksika kültürüne odaklanılacak. Henüz oyuncu kadrosu belirlenmedi. Dizinin 2019’a yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor.