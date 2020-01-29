PETA Hayvan Dostu Filmlere Oscats’leri Dağıttı

Hayvan dostu filmler ödüllendirildi...
yazar: 29 Ocak 2020 207 görüntüleme

Hayvan haklarını savunan uluslararası kuruluş PETA, akademi ödüllerinin kendine has versiyonu Oscats’ları dağıttı… Bu yıl üçüncüsü dağıtılan ödüller hiçbir hayvanın kullanılmadığı ya da zarar görmediği filmlere veriliyor. Ödüller şöyle:

En İyi Film: The Lion King (Filmin tamamı CGI animasyon olduğu ve vahşi hayvanlar kullanılmadığı için)
En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix
En İyi Kadın Oyuncu: Cynthia Erivo
En İyi Animasyon: Abominable
En İyi Senaryo: Dumbo
En İyi Kötü Adam: Michael Keaton (Dumbo)
En İyi KostümTasarımı: Rocketman (Giysilerin tamamında sahte kürk kullanıldığı için)
En İyi Belgesel: The Animal People (Joaquin Phoenix aynı zamanda bu filmin de yapımcısı)
En İyi Sahne: Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood’da “Annesi olan hiçbir şeyi yemek istemiyorum” repliğiyle)
En İyi Vegan Sahneler: Jay And Silent Bob Reboot
Özel Ödül: Charlize Theron – Long Shot
Özel Ödül: Cats (Hiç kedi kullanılmadan kedi filmi çektikleri için)

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