Hayvan haklarını savunan uluslararası kuruluş PETA, akademi ödüllerinin kendine has versiyonu Oscats’ları dağıttı… Bu yıl üçüncüsü dağıtılan ödüller hiçbir hayvanın kullanılmadığı ya da zarar görmediği filmlere veriliyor. Ödüller şöyle:

En İyi Film: The Lion King (Filmin tamamı CGI animasyon olduğu ve vahşi hayvanlar kullanılmadığı için)

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix

En İyi Kadın Oyuncu: Cynthia Erivo

En İyi Animasyon: Abominable

En İyi Senaryo: Dumbo

En İyi Kötü Adam: Michael Keaton (Dumbo)

En İyi KostümTasarımı: Rocketman (Giysilerin tamamında sahte kürk kullanıldığı için)

En İyi Belgesel: The Animal People (Joaquin Phoenix aynı zamanda bu filmin de yapımcısı)

En İyi Sahne: Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood’da “Annesi olan hiçbir şeyi yemek istemiyorum” repliğiyle)

En İyi Vegan Sahneler: Jay And Silent Bob Reboot

Özel Ödül: Charlize Theron – Long Shot

Özel Ödül: Cats (Hiç kedi kullanılmadan kedi filmi çektikleri için)