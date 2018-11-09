Amazon, Yüzüklerin Efendisi/Lord of the Rings dizisinin hazırlıklarına hızla devam ediyor. Şu sıralar dizinin senaryoları kaleme alınıyor. Çekim tarihi henüz belli değil ama büyük bir prodüksiyon olacağı için dizi 2020-21’den evvel yayınlanamayacak. Hazırlıklar devam ederken yönetmen Peter Jackson‘a da diziyi yönetip yönetmeyeceği soruldu. Jackson diziyi çekmeyeceğini söylemiş son röportajında. Nedeniyse oyuncu kadrosu ve senaryolar konusunda son kararın Amazon’a ait olması. Jackson bu iki alanda da kontrol sahibi olmak istiyor. Yani oyuncu kadrolarını Amazon’la birlikte belirlemek, senaryo yazımına dahil olmak istiyor. Bu da gerçekleşmeyeceği için “diziyi yönetmeyeceğim” demiş. Gene de yönetmen filmler için hazırladığı tasarımlarını Amazon’la paylaşabileceğini belirtmiş. Diziyi çekmeyecek olsa da Amazon’a yardımcı olabilir.

Gelelim Tintin serisine. Üçleme olarak planlanan Tintin serisinin ilk filmi Steven Spielberg‘in yönetmenliğinde çekilip 2011’de vizyona çıkarılmıştı ama nedense yeni film bir türlü çekilemedi. Aylar önce Spielberg filmin en erken üç yıl sonra (2021 civarı) vizyona gireceğini söylemişti. Jackson röportajında bu filmin hareket yakalama çekimlerinin 2019’da başlayabileceğini söylemiş. Tabii bu, stüdyonun bütçe vermesine bağlı. Eğer arzu edilen bütçe elde edilirse sonunda çekimlere başlanacak. Filmi Jackson yönetecek, Spielberg yapımcılıkla yetinecek. Eğer film 2019’da çekilirse 2021’e yetişebilir. Bekleyelim görelim.