Komedi filmlerinin başarılı yönetmenlerinden Will Gluck, çocuk kitaplarının kahramanlarından Peter Rabbitt’in özel yaşamına eğildi.

Yönetmen: Annie, Friends With Benefits gibi filmlerin yönetmeni Will Gluck

Oyuncular: Seslendirme kadrosunda James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki ve Daisy Ridley bulunuyor. Domhnall Gleeson ve Rose Byrne’ı ise kanlı-canlı izleyeceğiz.

Senaryo: Rob Lieber ve yönetmen Will Gluck tarafından Beatrix Potter’ın çocuk kitapları serisinden uyarlandı.

Konu: Film sevilen çocuk kitapları serisi Peter Rabbit’in gençler ve yetişkinler olarak ele alınması… Peter Rabbitt’in ve çevresindekilerin özel hayatını izleyeceğiz.

Gösterim Tarihi: 9 Şubat 2018’de ABD’de gösterime girecek.