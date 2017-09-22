haber Gavin O’Connor, Suicide Squad 2’yu Yazıp Yönetecek DC evreninin en kötü eleştirilerini alan Suicide Squad çok iyi hasılat elde ettiği için yönetimin hemen devamını çektirmek istediği film. Bu yüzden uzunca bir süredir pek çok yönetmenle görüşüldü,...

haber Requa ve Ficarra İkilisi, Harley Quinn/Joker Filmini Yönetebilirler DC’den arka arkaya önemli haberler geliyor. Dün Todd Phillips’in Joker’in solo filmini yazıp yöneteceği ama bu filmin DC evreniyle bağlantısı olmayacağı açıklandı. Sonra Matt Reeves’in The Batman filminin de...